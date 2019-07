Subastan un supuesto cuadro de Botticelli por más de 6 millones de dólares

El pasado 28 de junio, todos los presentes en la subasta del cuadro «Retrato de un hombre joven», presuntamente de Sandro Botticelli (1445-1510), quedaron sorprendidos por la cifra que se alcanzó: nada más y nada menos que 6,4 millones de dólares. El coleccionista internacional, que prefirió guardar el anonimato, tendrá que pagar además 1 millón más por los gastos y honorarios asociados a Schuler, la casa de subastas de Zurich encargada, según informó el diario alemán «Blick».

Una vez que el precio excedió los 4 millones, los tres contendientes restantes tuvieron que subir las pujas con un monto inicial de 200.000 dólares. Aunque se descubra que es –o no– autoría del maestro italiano, la subida del precio de esta pintura sobre óleo ha supuesto un gran hito, tal y como reconoció la casa de subastas.

Painting valued at $5,000 sold for $6M, could be an original Botticelli https://t.co/OvoD6n5ej6pic.twitter.com/SU1csZ7n3x