Arte Cierra sus puertas la emblemática galería sevillana La Caja China El pintor Pepe Barragán, director de este espacio, pone punto final a veinte años de exposiciones y proyectos

Marta Carrasco Sevilla Actualizado: 21/09/2019 13:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La emblemática galería La Caja China del barrio del Arenal, cierra sus puertas. La galería, al frente de la cual está el pintor sevillano, Pepe Barragán, se suma así al listado de grandes galerías que han cerrado en los últimos veinticinco años en Sevilla, con nombres como Juana de Aizpuru, Pepe Cobo, Isabel Ignacio, Concha Pedrosa , Cavecanem, Nuevoarte.

«Yo nunca me he sentido galerista porque soy pintor. La galería surgió porque hace veinte años había muchos pintores que no tenían galería y yo los recogí. Pero al principio pensé que sólo iba a estar diez años, y he estado veinte. Ha sido fantástico, hemos hecho proyectos maravillosos y me lo he pasado muy bien, pero yo soy pintor, no galerista, y estaba muy agotado mentalmente«.

La crisis no pudo con La Caja China, «desde 2008 hemos sostenido la galería con lo que vendíamos. Un negocio nunca ha sido, ya digo que yo tengo poco de galerista, pero ha tenido un sentido, ha ocupado un espacio en la ciudad, y creo que hemos hecho una buena labor», dice Pepe Barragán.

La Caja China ha presentado exposiciones de pintores como Joaquín Sáenz, Elena Asins, Manuel Barbadillo, Ricardo Cadenas, Manuel Salinas, Félix Cárdenas, Concha Ybarra, Ruth Morán..., «yo inauguré la galería con tres pintores entonces muy jóvenes que ahora ya están consagrados. Javier Parrilla, Rubén Guerrero y Fernando Clemente. Entonces nadie los conocía, pero había que apostar y lo hice».

Confiesa Pepe Barragán que ha ejercido más de mecenas que de director del espacio, «no se mucho de negocios porque como galerista nunca le he encontrado el sentido a eso del marketing en el arte», declara el pintor.

Interior de la galería - Vanessa Gómez

En su memoria los buenos ratos que ha pasado en estos veinte años, «hemos hecho tertulias maravillosas. Joaquín Sáenz en los últimos años venía a pasear y se quedaba un rato aquí, la última exposición que le hice de pequeño formato, era una joya; la exposición de Pepe Soto está en mi memoria, no en vano compartimos veinte años el estudio de pintura; y también la exposición que hice de Elena Asins y Manuel Barbadillo o la primera de Abraham Lacalle. Me he divertido mucho, se han hecho aquí muchos contactos y relaciones, pero para mí ahora es una liberación porque me da el tiempo que necesito, y es todo, para pintar».

Este año no inicia temporada, aunque el espacio continuará abierto hasta final de octubre para ultimar la mudanza, «no queda mucho fondo de galería, eso se lo comió la crisis. La galería siempre se ha mantenido con las ventas, dinero no hemos hecho nunca. Y no, nadie me ha dicho que quiere instalarse aquí, aunque la verdad es que poca gente sabe en estos momentos que cierro», informa Barragán.

Ya no habrá más «Toros en la Caja» la emblemática muestra colectiva que inauguraba la temporada taurina cada abril, ni tampoco los encuentros de pintores que atraía el carácter artístico y de relaciones de Pepe Barragán. Sevilla pierde un espacio cultural con firma y personalidad y gana un pintor.