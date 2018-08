Los Encuentros de Arte de Genalguacil en peligro por la falta de apoyo de la Diputación de Málaga Esta edición 2018 se han presentado más de cien propuestas habiéndose elegido diez que se inaugurarán el día 15 de agosto

MARTA CARRASCO

@martacarrasco4 Sevilla Actualizado: 09/08/2018 23:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Del 1 al 15 de agosto todos los años la localidad malagueña Genalguacil cambia de paisaje. El pueblo, de tan sólo quinientos habitantes, se convierte en un museo vivo al aire libre, gracias a los Encuentros de Arte que comenzaron a celebrarse en 1994 hasta este año, aunque al parece el futuro no está ni mucho menos asegurado.

En la edición 2018, la falta de financiación por parte de la Diputación de Málaga, fiel hasta la fecha en las ayudas a este proyecto, ha originado que el Ayuntamiento haya puesto en marcha una campaña de crowdfunding para recaudar fondos y lanzado varias campañas en redes sociales bajo el hashtag #yocongenalguacil #sosgenalguacil.

Miguel Angel Herrera, alcalde de Genalguacil, lamenta esta situación, «llevamos pidiendo desde 2011 que haya un presupuesto para estos Encuentros como lo hay para otros eventos. Nos han venido financiando con otras partidas, y finalmente este año nos han dicho que no. Nos dicen que ha habido problemas de formas, pero no es así, es una cuestión política. Así que hemos tenido que recurrir al crowdfunding».

Los encuentros tienen un presupuesto de 135.000 euros, de los que 80.000 aportaba la diputación, que se completaba con otras subvenciones de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, además de aportaciones menores. «De momento con el crowdfunding sólo llevamos más de tres mil euros, pero creo que al final lo conseguiremos. Llegando a los 30.000 euros cubriremos ciertas cosas. Estamos gestionando otras ayudas, pero hay que insistir el crowdfunding«, dice el alcalde de la localidad.

Imagen de una de las obras que decoran las fachadas de Genalguacil - ABC

El Ayuntamiento creó el pasado año una fundación para la búsqueda de fondos con destino a estos encuentros, «y para la agenda cultural del pueblo. Nos temíamos lo que ha pasado. La Diputación de Málaga ha abandonado a Genalguacil. Me pidieron un listado de necesidades, se lo dí, y no han tenido la más mínima intención de ayudarnos».

Genalguacil es un pueblo algo aislado en un pequeño valle. «Llevamos cincuenta años perdiendo población. En cincuenta años hemos pasado de 1.500 habitantes a 500. El 34 % supera los 64 años, y estamos utilizando la cultura como motor económico para atraer a jóvenes que quieran vivir por aquí. Yo no lo entiendo, la Diputación se gasta 200.000 euros en que la Vuelta Ciclista a España salga de Marbella, pero no atiende a los pueblos pequeños. Dice el alcalde que el pueblo está absolutamente implicado, «si no fuera así, los Encuentros habrían acabado hace tiempo», afirma.

Arturo Comas, es artista y coordinador de los Encuentros de Genalguacil. En la edición 2018 se han presentado más de cien propuestas, habiéndose seleccionado diez proyectados realizados por artistas como Fuentesal y Arenillas, Eugenio Rivas, José García Vallés, Violeta Niebla y Alexandra García, Alegría y Piñero, Florencia Rojas, Paloma de la Cruz, Noelia García Banderas y Alvaro Albadalejo y Javier Artero.

«Cada artista o grupo, presenta una propuesta por convocatoria, hay quien conocía el pueblo previamente, y otros que no. Siempre están enfocados al pueblo, así que todos suelen hacer alguna investigación, hablar con los vecinos, y éstos se vuelcan. Es una forma de convivencia insólita en el mundo del arte».

Más de cien obras se encuentran repartidas por las calles y plazas de la localidad - ABC

Genalguacil es un museo vivo, pues desde 1994 en que comenzaron los Encuentros, más de cien obras de arte están repartidas por sus calles y plazas, mientras que otras forman parte del museo de arte contemporáneo de la localidad, que lleva el nombre de Fernando Centeno López, el alcalde que ideó esta iniciativa. A cada artista se le facilita el alojamiento, manutención y unos honorarios, y el intercambio es que la pieza se queda en el pueblo, bien en la calle o en el museo.

Cada año durante los Encuentros el pueblo dobla el número de habitantes. «Además de venir de muchos puntos de España y del extranjero atraídos por estos encuentros, aquí hay bastantes familias que emigraron a Francia y es curioso pasear por las calles y escuchar a grupos de adolescentes hablar en francés. Cada año ha ido aumentado el interés por Genalguacil, y este año, a pesar de las dificultades, hemos conseguido llevar a cabo esta edición».

El día 15 de agosto será la inauguración de las propuestas que desde el día 1 están llevando a cabo los diez creadores en la localidad, «es como la gran fiesta anual», afirma el alcalde.