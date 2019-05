LIBROS «Amor de monstruo», de Katherine Dunn: Pasen y vean (y lean) Un clásico moderno, ahora recuperado, es esta novela sobre la singular familia de los Binewski y sus variadas mutaciones

« Amor de monstruo» de Katherine Dunn (Estados Unidos 1945-2016) es, desde su aparición en 1989, un clásico moderno, un fenómeno de culto (lo que no le impidió ser finalista al National Book Award), un «best-seller» a prueba de décadas y, por último y no en último lugar y de aquí a la eternidad, una obra maestra. He aquí un fenómeno literario de una escritora «freak» que se nutrió de fuentes claras y turbulentas como « Freaks» de Todd Browning, « El circo del Dr. Lao» de Charles G. Finney, « La feria de las tinieblas» de Ray Bradbury, las fotos de Diane Arbus y ciertas «evoluciones» de Philip K. Dick para, enseguida, convertirse en hito influyente. No se puede pensar hoy en Tim Burton (quien quiere llevarla al cine desde siempre) o en los relatos de Kelly Link y Mariana Enríquez y Karen Russell o en las series de TV «American Horror Story» y «Carnivale» y aquel episodio antológico de «Expediente X» o en los más transgresores de Chuck Palahniuk o en las canciones de Kurt Cobain y Courtney Love y Lady Gaga sin «Amor de monstruo», el libro ideal para todo aquel que sienta primero la tristeza de ser diferente y enseguida la euforia de saberse único.

Porque «Amor de monstruo» –más que bien entendida en su momento por «Kirkus Reviews» como «una colaboración entre John Irving y David Lynch»– es uno de esos libros que estudian un territorio muy familiar pero lo examinan bajo una lente deformante. De lo que se ocupa «Amor de monstruo» es, sí, de esa entidad con varias cabezas y muchas piernas y brazos y en la que varios cuerpos están unidos de nacimiento y hasta la muerte les guste o no por la tiranía de la sangre y del apellido. Y esa entidad polimorfa y perversa es lo que se conoce como familia.

Autismo privado

Y la familia que aquí se retrata son los Binewski. Y dejémoslo ahí y vayan ustedes a su encuentro y al de sus variadas mutaciones conseguidas con esfuerzo radiactivo y locura consanguínea. Pero lo verdaderamente asombroso es la manera en que –bajo tanta rareza– Dunn se las arregla para hacer crecer la certidumbre de que no hay tribu que, de un modo u otro, no esté compuesta por monstruosidades amorosas. ¿Por qué cuál es la justificación de los Binewski ante sus hijos a la hora de hacer lo que hicieron?: «¿Qué regalo más grande le puedes ofrecer a tus niños que la habilidad inherente de poder ganarse la vida con sólo ser quienes son?». Pues eso.

La presente reedición incluye una reveladora y emotiva carta al recién llegado editor Sonny Mehta donde la autora da cuenta de cómo llegó hasta «Amor de monstruo» y alcanzó ese «autismo privado» que para ella era el acto de la escritura.

Aunque haya muerto, Dunn sigue allí, aquí. En este libro inmortal y que le hizo decir a Terry Gilliam –otro que siempre quiso llevarla al cine– aquello de «es la novela más romántica acerca del amor y la familia que jamás he leído. Y me hizo sentir tanta vergüenza de ser tan absolutamente normal».

Pero, claro, ni Gilliam ni nosotros somos tan normales.

Y Dunn lo sabía mejor que nadie.