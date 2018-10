ARTE Ángela de la Cruz: «Sigo viendo la pintura como un material» Antes de su retrospectiva en Bilbao, la premio Nacional de Arte 2017 recala en la feria Estampa con un proyecto específico

Javier Díaz-Guardiola

En una semana, el Centro Azkuna, en Bilbao, repasará la trayectoria de Ángela de la Cruz (La Coruña, 1965), premio Nacional de Artes Plásticas 2017. En esa cita, comisariada por Carolina Grau y que viajará en 2019 al CGAC, quedará patente su manera de abordar en estos 25 años lo pictórico, con su salto a lo tridimensional. El final de esa línea imaginaria acaba este fin de semana en Estampa (por primera vez en Ifema), donde Fondos, el proyecto específico que ha preparado como artista invitada de la feria, se convierte en su trabajo más reciente. Así lo defiende.

¿Cómo definiría «Fondos»?

Fondos es mi respuesta al espacio que me ofrece la feria. Atendiendo a su nombre, me inspiré en el fondo de los sellos antiguos. También porque lo que vemos en los medios es la imagen de una persona -o personas- delante de un fondo transmitiendo un mensaje, ya sean políticos, presentadores, actores o algo más siniestro. Los lienzos, monocromos y perforados, parecen un lenguaje codificado. Es una sugerencia espacial.

Parecería que tiende de nuevo a la pintura en un sentido canónico, en esa difícil catalogación que suele definir lo suyo también como escultura.

Lo de «canónico» no entra dentro de mi lenguaje. Escojo hacer pintura «tradicional» porque el trabajo me lo pide, no porque haya vuelto a la pintura: nunca la he dejado. La utilizo como material. Estoy de acuerdo en que estas últimas piezas superan lo bidimensional. Una vez que tienen cortes, las pinturas se vuelven tridimensionales.

¿Qué le seduce de lo tridimensional aplicado a lo pictórico?

La libertad. Aquí he elegido la pintura como medio porque era el soporte que necesitaba. La sigo viendo como un material, pero realmente me gusta la escultura porque la puedes «mover». Veo mi trabajo como un lenguaje, y juego a lo que necesito en cada momento. Desde que en 1995 rompí el primer bastidor cuando murió mi padre, me di cuenta de la libertad que la tridimensionalidad aplicada a la pintura podía aportarme. Ese uso forma parte de mi lenguaje desde que empecé. Por eso no puedo clasificar mis obras con un solo denominador: son pinturas que son esculturas y esculturas que son pinturas.

Reparemos en las incisiones que realiza en estos lienzos. Podrían hacernos pensar en Lucio Fontana, pero, a diferencia de los del italiano, no nacen de un arrebato, sino de un meticuloso estudio de la superficie.

Para mí, es un ejercicio conceptual. Fontana destacaba el espacio entre el cuadro y la pared. Las incisiones en los lienzos son, para mí, lógicas. Estaba pensando en los «abrefácil». La idea vino del Grenfell Tower, esa torre de pisos que se quemó en Londres en 2017, a escasos metros de mi estudio. Siempre pensé que la pintura «abre fácil», que era como una cortina que se podía convertir en un paracaídas. Empecé a desarrollar la idea hasta llegar a Fondos. Me fascina la posibilidad de que se pueda arrancar la pintura independientemente de que haya una pared detrás o no. Que se pueda despegar como las pegatinas e, incluso, intercambiarse unas con otras. Es un trabajo muy democrático y colectivo.

Ángela de la Cruz - IONE SAIZAR

Una vez más, el uso del color no es casual.

Los de esta serie vienen sugeridos por los de los sellos antiguos que yo veía en la época de Franco en España. El sello era parte de la sociedad. La gente utilizaba cartas, no emails. Elegí también esta gama más apastelada porque siempre me baso en los colores que se usan para las temporadas en la moda. Son los que estoy viendo constantemente a mi alrededor.

También son importantes los acabados, los cuales casi invitan a tocar las obras. Carlota Álvarez-Basso habla de un elemento erótico, en este sentido. ¿Es otra manera de seducir la mirada?

Mi obra es muy táctil y cercana. Me gusta que dé apariencia de humedad, por eso es tan brillante. A veces utilizo materiales que sugieren esa sensación, como plásticos o metales. Me gusta fomentar la idea de que están vivos. Siempre me ha interesado que mis obras sean sexys, que seduzcan la mirada del espectador.

Las incisiones nos remiten al «maltrato» al que somete los materiales. ¿Usted construye o deconstruye sus propuestas?

Empecé decontruyendo, pero creo que ahora estoy elaborando más que construyendo. Me parece importante que haya una elaboración de una idea conceptual en un proyecto.

No por casualidad, las obras de Estampa miden todas 1,53 x 1,53 m. ¿Qué más cosas de Ángela de la Cruz cuenta su trabajo?

Las medidas hacen referencia a mi altura, ya que mis obras tienen un fuerte carácter antropomórfico. El cuadro siempre ha sido como unas representanción de mi propio cuerpo. Para mí fue muy duro pasar de 1,53 a 1,27cm., que es mi estatura en la silla de ruedas.