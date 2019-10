DISEÑO Bienal de Oporto: con la mirada en el día después Comprometida siempre con el diseño, la ciudad portuguesa de Oporto pone en marcha una bienal sobre la disciplina en la que, hasta diciembre, desgrana sus retos en un futuro que es ya presente

Una orientación social y política subyace tras la bienal de diseño que se acaba de inaugurar en las ciudades de Oporto y la vecina Matosinhos, que, según parece, siempre han tenido la práctica de la disciplina en el corazón de su estrategia cultural. El título de la misma es elocuente: «Post Millenium Tension» (hasta el 8 de diciembre). Su comisario-jefe, José Bártolo, nos explica sus coordenadas.

«Una forma en que podemos entender una bienal –explica el esponsable– es verla como una plataforma temporal que integra enormes recursos y que tiene que estar dirigida por un programa, cuya definición es el elemento esencial. El tema de Porto Design Biennale'19 personifica un programa muy exigente porque se asocia intencionadamente con una "agenda de diseño" muy pragmática en su orientación social y política».

Tensiones del mundo actual

Este programa que menciona Bártolo se organiza alrededor de tres núcleos. Él mismo los desgrana: «“Present Tense” (El tiempo presente) se ocupa del diseño como disciplina en relación con algunas de las tensiones que marcan el mundo contemporáneo, sin ignorar su compleja caracterización y la polarización entre lo local y lo global. El mensaje general es que el diseño debe ser redirigido para investigar, debatir y diseñar soluciones a los problemas del mundo real, pero también debe reforzar una dimensión especulativa y narrativa».

En su opinión, los diseñadores pueden ayudar a crear narrativas paralelas «al contribuir con una gama más amplia de miradas, una mayor inclusión y la formulación de visiones utópicas: las utopías concretas que Ernest Bloch llamó el “principio de esperanza”, que no conforman el mundo como una construcción tecnocrática, dominado por modelos neoliberales».

Vista de la muestra «Portugal industrial»

El segundo núcleo del programa se llama «Design and Democracy» (Diseño y Democracia): «Ello coloca el tema de la democracia en el centro de nuestras preocupaciones. Katherine McCoy afirmó que el diseño no es un proceso neutral libre de valores. En este sentido surge la pregunta: ¿Qué poderes tiene la disciplina en la actualidad? ¿Qué modelo de democracia ayuda a consolidar? ¿Cómo protege a las minorías o cómo contribuye a la inclusión y la participación? En tres décadas, hemos pasamos de un modelo de hétero-regulación a uno de autorregulación creciente, donde la política ciudadana y los procesos de gobierno informal tienen un mayor papel y responsabilidad. El diseño no puede funcionar al margen de esta dimensión política porque, de hecho, nunca está al margen, aunque puede o no ser consciente de la realidad que ayuda a construir».

Y el tercer y último ámbito de la bienal es el «Design Forum» dedicado a construir contextos de discusión y análisis de temas para comprender lo contemporáneo. «Una Bienal debe ser capaz de producir conocimiento, de educar al público, catalizar agentes, construir redes que duren más allá. Hay en esta orientación un sentido crítico pero también ético que encuentro muy relevante», puntualiza Bártolo.

¿De qué manera cre que el diseño como estrategia de pensamiento ha cambiado en los últimos 20 años?

No creo que haya un modelo único de pensamiento de diseño, hay varios, que a veces se contradicen entre sí. Me parece limitante observar el diseño como un solo modelo, definido por compañías como IDEO, que han ofrecido interesantes metodologías de procesos creativos que pueden ser fácilmente subvertidas, lo que lleva a la gente a creer que el pensamiento aplicado al diseño es solo lluvia de ideas y mapeo mental usando notas post-it en una pared.

Lo que me parece importante destacar es el hecho de que hay un pensamiento de diseño, con diferentes expresiones y preocupaciones diferentes. En muchos casos, el diseño es un campo de síntesis de varias herramientas disciplinarias, que pueden integrar modelos de ciencias computacionales, antropología, estudios de género o estudios coloniales. El principal cambio de los últimos 20 años radica precisamente en la mayor consistencia de modelos no dominantes.

Detalle de la muestra «Frontiere»

¿Qué tipo de diseñadores portugueses son los que convoca esta bienal?

En la exposición «Millennials», sobre nuevas prácticas de diseño de comunicación, destacan algunos jóvenes diseñadores portugueses como João Castro / Royal Studio, Oupas Design, Serafim Mendes + Mecha Studio, João Miranda, Daniel Sousa, Henrique Nascimento o Rita Matos, cuyo trabajo tiene mucha calidad. También nos interesó el hecho de que algunos de ellos tienen su sede en Londres (João Miranda) o Ámsterdam (Henrique Nascimento) y tratamos de entender esta diáspora que también caracteriza al diseño portugués en la actualidad.

José Bártolo, director de la iniciativa

La muestra «¿Qué fuerza tiene eso?», comisariada por Helena Sofía Silva, nos presenta una gran colección de carteles artesanales utilizados en manifestaciones recientes. El diseño es anónimo y lo que destaca son las causas que motivan la creación del mensaje. Por su parte, la cita «Portugal industrial», comisariada por Michel Charlot y Megan Dinius, nos ofrece una imagen actualizada de los vínculos entre diseño e industria. Los comisarios seleccionaron objetos cotidianos en una especie de celebración del diseño «supernormal».

Finalmente, «A Força da Forma», comisariada por Mário Moura, es el resultado de una investigación centrada en la Historia del diseño gráfico portugués, una exposición que permite una mirada muy actual a figuras sorprendentes del modernismo gráfico de nuestro país como Sebastião Rodrigues.