Citas culturales que no debería perderse

Queen ha hecho mucho por la música, la principal virtud de Bohemian Rhapsody (lo contrario habría sido querellable), pero también por el deporte, que a su vez ha contribuido demasiado, por una única canción, al éxito de la banda comandada por Freddie Mercury . Rami Malek ( Mr. Robot ) se mete en la piel del británico con una energía que casi se adivinaba en las primeras fotos, acierto de reparto que quizá salve el invento. El resto puede que tenga más música que ruido, porque aparte de las actuaciones y del fabuloso concierto de Live Aid, el relato biográfico se queda justito. La película lleva la firma de Bryan Singer , con guion de Anthony McCarten a partir de una historia de Anthony McCarten y Peter Morgan (The Crown). Los grandes nombres no esconden que Singer fue despedido poco antes del final de un rodaje que probablemente daría para otra película, aunque así se gestaron un buen puñado de obras maestras. Por Federico Marín Bellón.

David Crosby, lo que nos queda de vida

David Crosby

Contemplativo se muestra David Crosby en su nuevo disco, Here If You Listen (2018, BMG). Es este sin duda el mejor disco de su prolífica última etapa. A sus 77 años sabe que no queda mucho tiempo y aprieta el acelerador para consumir cada segundo al máximo. Disco de factura bellísima, se aprovecha de la sangre muy joven de una banda compuesta por Michael League, Michelle Willis y Becca Stevens. Los cuatro hacen revivir los años dorados de las armonías vocales que tantas alegrías dio a Crosby en los setenta. Recupera dos fabulosas demos, «1967» y «1974», que junto a la relectura de «Woodstock» nos devuelven a Crosby en formato cápsula del tiempo. El resultado es cristal de Murano, un diapasón en constante tensión armónica. Como guinda a tan exquisito trabajo, se anuncia que Cameron Crowe tiene ya finalizado el esperado documental sobre la vida y milagros del cantante. Por Álvaro Alonso.