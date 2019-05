LIBROS Episodios ocultos de la Guerra Civil española Pedro Corral nos presenta un ensayo de carácter intrahistórico, «Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil», donde aborda momentos y personajes insólitos y sorprendentes

Robert Jordan, protagonista de «Por quién doblan las campanas», de Ernst Hemingway, ha quedado como uno de los personajes más míticos de la novela del siglo XX. El autor norteamericano convierte a Jordan en un intachable héroe, símbolo de los miles de extranjeros que vinieron a España a enrolarse durante la Guerra Civil en las Brigadas Internacionales. Pero esta obra de Hemingway, más allá de su calidad literaria y de su conseguida eficacia propagandística, solo refleja una parte. Sin duda muchos brigadistas vinieron a nuestro país arrastrados por la loable idea de defender la libertad. Pero esa idílica visión, con bastante de ingenuo buenismo, chocó con una brutal realidad. No es extraño, pues, que se produjera un considerable número de deserciones. Un fenómeno sobre el que apenas se ha querido arrojar luz. Lo hace el escritor y periodista Pedro Corral (San Sebastián, 1963) en este muy atractivo trabajo que aborda episodios ocultos de nuestra contienda fratricida.

Confraternización

Así, junto a las deserciones en las Brigidas Internacionales, nos presenta otras historias insólitas, como la del comandante Ricardo de la Puente Bahamonde, quien, opuesto al golpe, no pidió clemencia a su primo, el general Franco, para evitar su fusilamiento, la del militar Luis Castelló Pantoja, ministro de Guerra republicano, que ve con impotencia la barbarie desatada en ambos bandos, o la de cómo muchos combatientes de uno y otro organizaron un encuentro de confraternización el 1 de junio de 1937 en en el estadio de la Colonia del Manzanares de Madrid. Todo ello servido con rigor documental, tras la consulta en archivos y hemerotecas, y ágil estilo periodístico.

Ingente es la bibliografía sobre una de las etapas más trágicas de nuestra trayectoria común, de cuyo final se han cumplido ochenta años. Pedro Corral ha conseguido hacerse un hueco en ella, con títulos como los ensayos «Desertores. Los españoles que no quisieron la Guerra Civil» y «Si me quieres escribir», o la novela «La ciudad de la arena», un gran fresco de los últimos días del conflicto bélico en el Madrid asediado, a los que une el que ahora publica. Corral se decanta siempre por la intrahistoria, por un enfoque humanístico. No cae en el sectarismo ni pretende en absoluto reabrir viejas heridas, pero sí acertadamente contribuir a que no se tergiverse lo ocurrido ni por un lado ni por el otro y a que consideremos que el devastador conflicto bélico que asoló toda España fue un fracaso colectivo.