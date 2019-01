LA URRACA Las mejores películas sobre escritores Hay filmes en los que el espectador tiene la sensación de estar en presencia del autor en persona

Andrés Ibáñez

Andrés Ibáñez

@ABC_Cultural Actualizado: 24/01/2019 02:24h

Lo confieso: siento debilidad por las películas que tratan de escritores. Me da igual si los escritores son reales, como por ejemplo, J. D. Salinger en la reciente Rebelde entre el centeno de Danny Strong, que ha sido universalmente aborrecida por la crítica (a mí me ha encantado) o Thomas Wolfe en El editor de libros, de Michael Grandage, o si se trata de escritores imaginarios, como el personaje de Ewan McGregor en El escritor de Polanski, o el de James Earl Jones en Campo de sueños, o el maravilloso Forrester de la mejor de todas, Descubriendo a Forrester, de Gus Van Sant, una de mis películas favoritas, especialmente por esa secuencia mágica en la que la cámara se va moviendo por las habitaciones en penumbra de la casa de Forrester, inundada de libros, de tiempo, de polvo, de melancolía, mientras se escucha a Bill Frisell tocando suavemente «Over the Rainbow...».

Es una locura, pero muchas veces en estas películas tengo la sensación de estar en presencia del escritor en persona. ¡No sé por qué!, intento decirme que no es así, pero a pesar de todo siento que estoy viendo realmente a John Keats en la maravillosa Bright Star de Jane Campion, o a David Foster Wallace en The End of the Tour de James Ponsoldt, o a Ernest Hemingway en Midnight in Paris de Woody Allen, otra película que me encanta y que todos mis amigos intelectuales y cinéfilos aborrecen, quizá porque piensan que es lo que se espera de ellos. Otra obra maestra es Las hermanas Brönte de André Téchiné, cuyos páramos ocres y sombríos y cuyos celajes y mansiones húmedas parecen tan verdaderas como si fueran imágenes del inaccesible pasado; como si Isabelle Adjani fuera, realmente, Emily Brönte. Jóvenes prodigiosos, La noche de Varennes, El resplandor, Visión, Los pájaros de Baden Baden, La tapadera, Some Girls, Lobo, La lectora, Julia, son otras que me encantan. El ciudadano ilustre, Más extraño que la ficción y Paterson no están mal. De las que no me gustan, como El cartero o El club de los poetas muertos, mejor no hablar.