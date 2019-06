SERIES Neil Gaiman, el lado onírico y oscuro del mundo «Good Omens» («Buenos presagios»), un clásico de la literatura fantástica creado por Gaiman y Terry Pratchett, ya está disponible en Amazon Prime

Seguir Miguel Ángel Barroso @mikemuddy Actualizado: 07/06/2019 02:39h

Autor de culto de la cultura pop de los últimos 30 años (culto y pop suenan antagónicos: en este individuo no lo son en absoluto, con sus 2,6 millones de devotos en Twitter), Neil Gaiman empezó a construirse su altar con The Sandman, un cómic de terror con el que revolucionó un género que, con sus guiones y los de Alan Moore (autor de Watchmen y V de Vendetta, entre otros clásicos), ascendió de categoría y empezó a llamarse novela gráfica.

Para algunos escritores habría bastado con eso, pero el excepcional narrador que es Gaiman decidió explorar cualquier soporte, desde la literatura infantil a la de adultos, desde el cine a las series de televisión, solo o en compañía de otros (Terry Pratchett), siempre con elementos «marca de la casa»: los sueños que se convierten muchas veces en pesadillas («Si dejas las experiencias oníricas fuera de la ficción, estás prescindiendo de una parte enorme de la condición humana», asegura); la exploración de las tinieblas del mundo, incluso en sus obras infantiles/juveniles, como Coraline («Si no hay un lado oscuro, no tienes historia, o tienes una historia que nadie se va a tomar en serio, sobre todo los niños»); y la mitología nórdica, abordada de forma directa en Mitos nórdicos o como parte de un abanico, como en su celebrada novela American gods.

David Tennant y Michael Sheen, protagonistas de «Good Omens»

Algunas de sus obras más emblemáticas, como Stardust o las ya mencionadas Coraline y American Gods, han sido llevadas al cine o a la televisión con resultados irregulares, algo que no ha dejado del todo satisfecho a Gaiman. Pero en la adaptación de Good Omens (Buenos presagios), el relato de un ángel y un demonio que colaboran para impedir el apocalipsis, escrito junto al desaparecido Terry Pratchett, nuestro autor ha participado en todo el proceso. «Lo he escrito, estuve en el plató todos los días y estoy muy orgulloso de ello. Es diferente cuando lo único que puedes hacer es escribir el guion, porque no tienes opinión con respecto a otras cosas». Good Omens ya se puede disfrutar en Amazon Prime.

En los relatos de Gaiman la Muerte se nos aparece como una jovencita gótica con la que nos iríamos de copas (craso error). El Sueño es como Robert Smith, el líder de The Cure, susurrándonos al oído su tema Lullaby (Canción de cuna); si cerramos los ojos, corremos el peligro de no despertar. Una madre adoptiva es un monstruo arácnido y posesivo con botones cosidos en los ojos y los dioses se rebelan contra el olvido de los hombres. Suspendamos la incredulidad y todo nos parecerá muy normal.