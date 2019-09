Pistas culturales para empezar el curso

Un año acaba de cumplir la editorial Tránsito , con Sol Salama marcando un rumbo que de tan acertado parece cosa de otras latitudes literarias. Y en ese devenir en busca de lo que brilla por lo que tiene de inusual, Salama arranca la temporada con una apuesta por una escritora chilena que aquí nada nos suena, pero que tiene mucho que decir: Arelis Uribe (Santiago de Chile, 1987). En Quiltras , la autora da voz, a partir de ocho relatos, a aquellas mujeres (allá, un quiltro es un perro callejero) que no la tienen. Por Inés Martín Rodrigo.

60 años de Motown

Supremes

Una de las mejores cosas que le pudo pasar a la música popular fue la expansión de un pequeño sello, Tamla, reconvertido al año siguiente en Motown por su fundador Berry Gordy Jr. Una de las claves, que lo convirtieron en una máquina de hacer dinero, fue tener a su disposición al tándem que firmaba como Holland-Dozier-Holland. Convertida en gigante, se produjo la relocalización, de Detroit a Los Ángeles, a partir de 1967. Su legendario e inabarcable catálogo de estrellas está hoy en manos de Universal. La nueva caja triple cedé Motown Greatest Hits con lo mejor de Motown es un conglomerado de éxitos soul que da vértigo: Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Temptations, Diana Ross, The Jackson 5, Lionel Richie, así hasta exactamente 60 canciones. No hay mejor manera de empezar el curso. Por Álvaro Alonso.