LIBROS Unamuno, anatomía de un instante La famosa imagen del paraninfo de la Universidad de Salamanca tiene dos secuencias que aclaran los hechos

CARLOS GARCÍA SANTA CECILIA @ABC_Cultural Actualizado: 02/10/2019 00:57h

Como si fuera posible rebobinar el tiempo, vemos una imagen (a la izquierda) que muestra la salida del paraninfo instantes antes que la fotografía tantas veces reproducida de Unamuno rodeado de vociferantes legionarios y soldados. Se distingue a Carmen Polo entrando en el coche oficial mientras Millán-Astray se despide respetuoso del obispo Plá y Deniel ante la presencia de Unamuno. A continuación, el militar subió también al vehículo, lo que observan el obispo y el rector en la fotografía cronológicamente posterior (arriba). Según los historiadores nada permitía deducir, en la foto más difundida, que la escena mostrara insultos o amenazas hacia Unamuno, lo que queda reforzado con la instantánea previa. Una asociación de legionarios declaró en junio del año pasado que había localizado esta nueva imagen pero, como señalan Colette y Jean-Claude Rabaté («En el torbellino», 2018), se había publicado en la prensa salmantina.

La foto más difundida de Unamuno saliendo del paraninfo

Se reproduce en «El Adelanto» el 13 de octubre de 1936, aunque no entera sino un fragmento que enmarca a los personajes principales. Esta fotografía, que los Rabaté atribuyen a Eustaquio Almaraz, desapareció, mientras que la otra, del socio de Almaraz y corresponsal de EFE Ángel Laso alcanzó gran difusión. La fotografía de Almaraz (no se conserva el negativo) pasó por diversos organismos y en 1980 llegó a la BNE. En una guía-inventario de fotografías publicada en 1989 aparece referenciada, aunque no reproducida, con el texto: «Salida de un acto público» y la identificación de los cuatro protagonistas.

Se guarda en la caja nº 102 de la sección Guerra Civil con el epígrafe «Salamanca»; en el reverso hay una anotación, «octubre de 1937», corregida en algún momento por 1936. Nadie la revisó, tampoco cuando se cargó en la Biblioteca Digital Hispánica, en julio de 2014, aunque su visualización estaba restringida a los equipos dentro de la BNE (como cualquier fondo con derechos). En mayo de 2018 se decidió abrirla al acceso público en la BDH. Mide 13x18 cm con ralladuras.