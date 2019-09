Elena Ferrante, autora de «La amiga estupenda», publicará su nueva novela en noviembre

La nueva novela de Elena Ferrante (Nápoles, 1943), la ya no desconocida autora de la exitosa saga literaria Dos Amigas que arrancó con «La amiga estupenda» en 2011 – adaptada a la televisión en 2018–, llegará a las librerías italianas el próximo 7 de noviembre. Así lo anunció su editorial en Italia, Edizioni E/O, el pasado lunes 9 de septiembre a través de su cuenta oficial de Twitter.

También avanzó su editorial anglosajona, Europa Editions, el primer párrafo de su próximo libro, que desvela dónde se ubicará la historia: Nápoles, la misma ciudad en la que transcurre «La amiga estupenda». Sin embargo, aún se desconoce el título de la obra.

It begins like this. #ElenaFerrante#NewNovel Translated by Ann Goldstein. pic.twitter.com/wHoNW5yBB2