George R.R. Martin desmiente el gran rumor sobre los libros de «Juego de tronos» El escritor ha negado las afirmaciones de uno de los actores de la serie, que aseguraba que los libros 6 y 7 de la sagaya estaban escritos

ABC @abc_cultura Actualizado: 14/05/2019 12:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ian McElhinney, el actor que interpretó a Selmy en la serie « Juego de Tronos», estuvo en la Epic Con de San Petersburgo y soltó una bomba informativa, que ha traído polémica: «Lo que me han dicho es que George ya ha escrito los libros 6 y 7. Y en lo que a él respecta, solo hay siete libros», aseguró el actor.

Ahora, George R.R. Martin ha desmentido en su blog la noticia, que ha calificado de «estupidez en internet». «Me fascina que alguien crea esto, aunque sea por un instante. No tiene ningún sentido. ¿Por qué pasaría años sin publicar novelas acabadas? ¿Por qué mi editorial, no solo aquí en EEUU sino en todo el mundo lo consentirían?», ha escrito el autor de la saga literaria que ha revolucionado el panorama de las series.

«"Vientos de Invierno" y "Sueño de Primavera" no están terminados. Sueño no está aún empezado; no voy a empezar a escribir el séptimo libro hasta que acabe el sexto», ha aseverado en la misma publicación.

Además, Martin ha dedicado unas líneas a las teorías conspiranoicas que rodean a los últimos libros. «No hay ningún “acuerdo” para que no salgan. Os aseguro, HBO y David y Dan estarían encantados y emocionados si "Vientos de Invierno" hubiera sido entregado y publicado hace cuatro o cinco años…y NADIE hubiera estado más encantado que yo», ha rematado.

A falta de un capítulo para que la serie termine (se estrenará en la madrugada del próximo domingo), parece que Martin hará esperar un poco más a aquellos que quieran disfrutar del «cierre literario» de la saga.