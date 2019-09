Muere Barbara Probst Solomon, la brigadista que se convirtió en escritora La autora estadounidense estaba especialmente vinculada a nuestro país

Barbara Probst Solomon, escritora y periodista estadounidense conocida por documentar la vida en España durante y después del régimen de Franco, murió este domingo en su casa en Manhattan a los 90 años a causa de una enfermedad renal, informó su familia.

Sus ensayos aparecieron en «The New York Times», «The New Yorker», «The New Republic», «HuffPost» y en otros medios, y colaboró como articulista en el diario español «El país», medios todos ellos que se han hecho eco de su fallecimiento. Barbara Probst Solomon, que también fue novelista y traductora del español, fue estimada por los críticos por sus observaciones sobre la cultura y la política del siglo XX, recuerda «The New York Times».

Hija de J. Anthony Probst, abogado y presidente de Self Winding Clock Company, y la pintora Frances (Kurke) Probst, Barbara Probst nació en Manhattan el 3 de diciembre de 1928, en el seno de una familia judía de la alta burguesía liberal neoyorquina. Fue criada en gran parte por una institutriz alemana, en el Upper East Side de Manhattan y en la propiedad costera de su familia en Westport, Connecticut.

Después de graduarse de la Dalton School, una academia privada en el East Side, eligió renunciar a la universidad en favor de la experiencia que la ayudaría a comprender su identidad: como estadounidense, como judía, como mujer y como hija de privilegio en un mundo asolado recientemente por la guerra.

Para una joven de su época y clase, fue una elección muy poco ortodoxa, según recuerdan hoy diversos medios estadounidenses de quien se convirtió en una figura relevante, en una brigadista, de la resistencia antifranquista en París.

Vivió en Alemania y en Francia; en París entró en contacto con los intelectuales y exiliados españoles, reunidos en torno a la revista «El ruedo ibérico». Fruto de ese encuentro y de su interés por los vencidos en la guerra civil, fue a España y participó con los activistas en la reorganización del exilio.

A su regreso a Estados Unidos, en 1952, y ante los deseos de convertirse en escritora, hizo un curso de redacción con Martha Foley en la Universidad de Columbia. En esa época escribió su primera novela, «The beat of life» (El latido de la vida), considerada la novela más representativa de la juventud americana de los cincuenta. En España se editó en 1990.

En 1971 publicó en Nueva York su libro «Los felices cuarenta», en el que describe un viaje en 1948 de París a España para colaborar en la fuga de dos estudiantes españoles, Nicolás Sánchez-Albornoz y Manuel Lamana, que estaban internados en el campo de trabajo de Cuelgamuros, y su huida a Francia, junto a Paco Benet, hermano del novelista Juan Benet, y Bárbara Mailer, hermana de Norman Mailer. Por este último libro ganó en Barcelona el Premio Pablo Olavide (1979) a la memoria literaria más fidedigna sobre la resistencia intelectual al franquismo.

«Los felices cuarenta» sirvió a la autora para escribir y dirigir en 1995 el documental «Cuando acabó la guerra», estrenado en Nueva York en abril de 1997. En España fue presentado en junio de 1998 en el marco de la VI Muestra Internacional de Películas de Mujeres.

En 1983 publicó su novela «Vuelos cortos», un libro de memorias, en el que repasa sus relaciones con personalidades de las letras, la política y el periodismo españoles durante la transición.

En 1989 publicó su primer libro de ensayos «Éxtasis y chalaneo», con artículos escritos en los sesenta y otros más recientes, sobre la transición española y el juicio en Francia contra el nazi Barbie.

Además de escritora, Bárbara Probst fue periodista. Fue editora de la revista «Península», publicada en París en los años cuarenta y distribuida clandestinamente en España, que divulgó la primera obra de Juan Benet y colaboradora habitual entre otros medios en el «New York Times», «The New Yorker» y en el «New York Review of Books», y en España en «Cambio 16», «Diario 16» y en «El país».

En 1963 fue premiada en la Bienal de Venecia por «The anatomy of Cindy Fink», un clásico del «cinéma verité». Además, en 1982 colaboró en la elaboración del guión de la película «Río Abajo», de José Luis Borau, título de uno de sus libros publicado en español.

Fue fundadora en 2000 y editora de la revista literaria «The Reading Room», en cuyo nacimiento también participaron Larry Rivers, Donald Maggin, Norman Mailer y Saul Bellow. Además, fue profesora en el Sarah Lawrence College, en Nueva York, e intervino en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

La ONU la galardonó 2007 con el Women Together Award «por una vida dedicada a la defensa de las libertades y de los derechos humanos, por el apoyo valeroso a mujeres y hombres encarcelados a todo el mundo y por su valiosa aportación teórica a los debates sociales y políticos de nuestro tiempo».

Fue una de los 14 «notables» internacionales convocados por el PSOE en noviembre de 2007 para que participara en la elaboración de su programa electoral para las generales del año siguiente.

Entre los reconocimientos que ha recibido por su apoyo a la cultura española se encuentran el premio «Antonio de Sancha» de la Asociación de Editores de Madrid (2004); el Francisco Cerecedo de Periodismo de la Asociación de Periodistas Europeos (2008), la medalla de la Orden de las Artes y las Letras de España (2010); y la Orden de Isabel la Católica (2013), que recibió en noviembre de 2015.