Paulo Coelho quiere regalar sus libros a escuelas y bibliotecas de África

El escritor Paulo Coelho es todo un fenómeno editorial. Con más de 225 millones de libros vendidos en todo el mundo, es el autor de obras tan famosas como «El alquimista» o «El guerrero de la luz».

Coelho vuelve a ser noticia estos días. En esta ocasión, el novelista quiere compartir sus letras con los lectores africanos y así lo hizo saber a través de sus redes sociales. El jueves pasado, publicó un tuit en el que anunció públicamente que iba a comprar los diferentes títulos de sus editores para regalarlos y que estaba buscando a gente que le ayudara a distribuir éstos por todo el continente.

Looking for people to help me to distribute my books in African countries/countryside. I'm going to buy the titles from my publishers a give them for free to schools & libraries.

If you can help write to booksforafrica@outlook.com

Whoever help, may God bless you.