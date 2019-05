Anxo Pérez: «Da la sensación de que la gente de Sevilla es la más feliz de España» El creador de 8Belts.com acaba de presentar en Sevilla «Los 88 peldaños de la gente feliz», libro que asegura ha «revolucionado» su vida

Pedro Ybarra Bores Sevilla Actualizado: 30/05/2019 07:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace dos años y medio que Anxo Pérez no viene a Sevilla. Llega ahora con el octavo libro más vendido en España bajo el brazo: «Los 88 peldaños de la gente feliz», que se acaba de publicar. Antes de entrar en las librerías ya había prevendido más de 20.000 ejemplares, lo que supone «todo un récord en la editorial» (Alienta), asegura. El autor gallego es uno de los emprendedores españoles más brillantes. Mente creadora de 8Belts.com, el revolucionario método que consigue enseñar un idioma en 8 meses, empresa que en apenas unos años de vida ha pasado de uno a más de 100 empleados y tiene clientes en más de 50 países. Premio Emprendedores de Deloitte, premio Emprendedor del Año en España, premio por el estado de Ohio a la mejor trayectoria profesional y premio al ex-alumno del año en la Universidad de Virginia (Estados Unidos); Anxo es para muchos un genio llamado a revolucionar la forma en la que las personas aprenden.

¿Qué ofrece este libro que no tengan los anteriores?

Todo. Mis dos primeros libros no me han revolucionado la vida, y este sí. Porque «Los 88 peldaños de la gente feliz» tiene la fórmula mágica de la felicidad y un día me di cuenta de que de nada sirve tener todo el éxito del mundo por fuera si al final estás roto por dentro. Los primeros libros hablan de éxito exterior, y al final para mí, más del 90% de las conferencias que ofrezco siempre es para hablar de lo otro y no de esto. Pero de los dos asuntos, el tema más importante es este.

¿Qué ofrece el libro?

Habla del éxito interior y de la felicidad, y las claves están en el libro. Me ha ayudado muchísimo.

¿Por qué está tan seguro de que los 88 peldaños funcionan?

Porque me ha llegado un montón de «feedback» de personas que dicen que este libro ha revolucionado sus vidas y les ha creado un antes y un después. Me ha llegado un aluvión de correos electrónicos y mensajes a través de las redes sociales, pero la respuesta a la pregunta es porque lo he vivido. Tenía un amplio margen de mejora, por lo que el libro está escrito desde la más absoluta humildad.

¿Que le llevó a escribir este libro?

A veces a mucha gente le provoca un punto de inflexión algún revés en la vida, aunque no es mi caso. Con altas dosis de humildad, de momento reconoces que no tienes ni idea y que vas aprendiendo por la vida. Al reconocer que siempre queda mucho más por aprender que por enseñar, la persona se abre a la posibilidad de crecer más. El punto de crecimiento parte de la humildad porque te permite crecer más, reconocer lo que te quedaba por aprender y aprenderlo. Ha sido mi punto de inflexión.

¿Dice que hay cosas maravillosas en el libro?

Es que da la fórmula para ser más felices. Si le preguntamos a la gente si es feliz te dirá que sí, pero por ignorancia. Pensamos que somos felices porque no somos conscientes de lo infelices que somos.

Anxo Pérez - ABC

¿Se es más feliz cuanto menos se necesita?

No. Se es más feliz cuanto más se sabe. Cuanto más sabiduría se tiene, entendida ésta no como información que te haga daño, sino que la clave está en obtener mucha más sabiduría, y este libro aumenta la sabiduría. Pensé que sabía y no sabía, y de repente veo que hay unas claves que dan resultado.

¿Cuál sería la clave principal?

Entender que todo lo que hay en nuestro interior no sale de un sitio, sino de dos: la bolsa negra o la bolsa blanca. Al extraer de la sombra generamos más sombra, y al extraer de la luz generaremos más luz. La clave del libro, lo que más aporta el libro a las personas es cómo elevar nuestro nivel de consciencia de lo infelices que somos y cómo aprender a utilizar la bolsa blanca en mayor medida que la negra. Esta teoría es mía, pero la esencia que hay detrás es milenaria.

¿Utiliza la misma metodología que con los libros de idiomas?

Chino inglés, francés y alemán... cuatro idiomas que cualquier persona puede aprender en ocho meses. Ello se ha convertido en una revolución, pero he descubierto que la misma metodología que funciona para aprender idiomas funciona para el éxito interior. Si quiero que alguien tenga más éxito interior, tiene que ser más consciente de cuando actuamos de la bolsa negra y cuando desde la blanca, y al ser más conscientes de ello, podremos desechar la negra en beneficio de la blanca. Es tremendamente poderoso.

¿Hasta qué punto es importante el amor para el éxito interior?

El libro habla del amor incondicional. Lo que dice es cómo tener amor por cosas que no se lo merecen. Lo fácil es amar a alguien que te desea bien. Lo difícil es desear bien a alguien que te desea mal, pero si lo consigues -y asegura que el libro dice cómo hacerlo- es que el mayor beneficiado es uno mismo. Eleva el nivel de felicidad.

¿Es parecido a lo de «la otra mejilla» entonces?

No. Porque los límites hay que saber ponerlos y los pones tú. Lo que ocurre es que te proteges desde una bolsa blanca. Tienes que poner todos los límites para que la situación vaya lo mejor posible. Enfadarse es como dar patadas a una piedra, todo el dolor se queda en tu pie.

¿En nuestra sociedad hay más gente feliz o infeliz?

Creo que estamos mejor que nunca, pero todavía nos queda mucho. Creo que hay mucha gente que somos inconscientes, y la inconsciencia es un sinónimo de la ignorancia. Lo que hace este libro es reducir el nivel de ignorancia y al hacerlo se eleva el nivel de felicidad.

¿Se puede ser feliz desarrollando una profesión que no guste?

Si estás haciendo algo que no te gusta tienes dos opciones: o preguntarte porqué no te gusta o cambiarlo. Sería absurdo no hacerlo.

¿Todo el mundo se cuestiona si es feliz?

Deberíamos. Si lo hicieran mi libro sería innecesario. Lo que vengo a hacer es una forma para que la gente se lo cuestione mucho más. Hablo de «la hora del sueño», que tiene poco que ver con dormir y mucho con soñar, y es coger una hora a la semana en la que sólo te dedicas a ti y a qué es importante para ti. Una hora para soñar más y ver qué es lo que te importa para centrarlo en tu éxito interior, el éxito más importante.

Le sigue mucha gente...

A los lectores no se les puede engañar. O les das algo de contenido, o el libro no se vende. Si se vende mucho, es porque la gente ve algo único que no había visto anteriormente. Si no le dieran valor, no lo compraban ni recomendaban y se está compartiendo en redes muchísimo. Si quiénes leen esta entrevista conocen a gente que está muy cabreada o amargada, que no sabe como conseguir ser más positivos, este libro tiene fórmulas para todo. Para la inseguridad, para quienes han sufrido pérdidas en su vida (familiar, laboral...) da fórmulas para saber cómo ser personas más magnéticas o cumunicar mejor la valía de uno mismo. Fórmulas para cómo superar la tristeza o cómo domesticar la voz interior. Hay 88 fórmulas que dan para mucho.

¿Viene frecuentemente a Sevilla?

Me encanta la gente de aquí.

¿Es feliz la gente de Sevilla?

Da la sensación por fuera de que es la más feliz de España, pero seguramente todos tenemos un amplio margen de desarrollo interior. Si la gente fuera consciente de ese amplio margen de mejora, ya estaría conquistando una parte.

Portada libro - ABC

¿La felicidad interior sería imprescindible para tener éxito?

Para el éxito por fuera no. Puedes tener éxito por fuera sin éxito por dentro. Pero si ya tienes éxito por dentro, entonces ya tienes éxito por fuera porque de los dos el más importante es el de dentro. De nada sirve tener todo el éxito del mundo por fuera si no tienes éxito por dentro.

¿Aparentar ser feliz sirve para algo?

Hay otro peldaño en el libro que trata este tema. ¿Persona o personaje?, y lo que dice es que el personaje siempre está reñido con la felicidad. Hoy sé que cuanto más personaje, más capas tapan la luz que llevamos dentro. Y cuanto más persona, la felicidad será más real, más auténtica y mejor.

¿Próximos proyectos?

Hemos creado en Madrid un club de gente que hace cosas únicas, gente muy singular. Hacemos una cena al mes de cuatro horas donde suceden cosas mágicas, hacemos música en directo, se comparten trucos del éxito interior y exterior. Se llama Master y dinners y es un proyecto que se me ocurrió. No paro de dar conferencias, en unos días estoy en Panamá y después presentaré el libro desde Argentina hasta México. Estuve recibiendo un premio en Virginia como exalumno de la universidad. Asesoro en muchas áreas a las personas más importante de este país pero no te puedo dar nombres, sigo al frente de 8belts.com y seguimos creciendo. Acabo de componer una canción «Sabor de vivir», acabo de grabar los tres audiolibros de mis libros, que ya están en storytel y recomiendo mucho a la gente que escuche libros, para mi es la clave del siglo XXI . La adquisición de conocimiento del siglo XXI es «on the go», en tránsito, de camino a otro sitio, en el coche, en la ducha... estás escuchando libros y se aprende una barbaridad. Se lo recomiendo a todo el mundo. Pienso que es la forma de adquirir conocimiento.