Novedad literaria Dorothy regresa al reino de Oz El Paseo publica una edición fiel al origila de «El maravilloso mago de Oz» con el 90 por ciento de las ilustraciones originales y una traducción íntegra de Óscar Mariscal

En 1899 apareció publicado «El maravilloso mago de Oz», una obra de L.Frank Baum con ilustraciones de W. W. Denslow que se convirtió en poco tiempo en un clásico. 120 años después, la editorial sevillana El Paseo acaba de editar este libro recuperando el 90 por ciento de los grabados originales y con una traducción íntegra y muy fiel de Óscar Mariscal.

Según editor de El Paseo, David González Romero, «este es el primer bestseller de la literatura infantil y juvenil». De hecho, «el éxito que tuvo el libro desde el principio fue tan grande que en 1902 había una obra de teatro» .Además, se realizaron traducciones inmediatas en francés y alemán, países con una fuerte tradición de literatura infantil.

Otro gran aliciente es que se da a color todos los antecapítulos, los dibujos de entrepáginas y las planchas originales. «Hemos enfrentado las ilustraciones al texto original y hemos restaurado las imágenes. Eso nos ha retrasado la edición un año y medio», comenta el editor, que alaba el trabajo realizado por Jesús Alés, de Sputnik. Este último ha sido el encargado de diseñar la cubierta del libro, así como la restauración de las ilustraciones.

Otra de las características de «El maravilloso mago de Oz» es que el copyright del libro lo comparten Baum y Denslow, que acabaron peleándose y no volvieron a colaborar. «Denslow era un hombre comprometido políticamente».

En palabras de González Romero, se trata de un «cuento de hadas actualizado para niños, pero también funciona para adultos porque es un libro abierto con muchas lecciones». «El espantapájaro dice que no tiene cerebro pero al final es el que decide. El hombre de hojalata sufre aunque diga que no tiene corazón y el león afirma ser un cobarde, pero es el que se enfrenta a todos. El mago no les ha hecho nada, pero ellos acaban asumiendo que tienen inteligencia, corazón y valor».

El editor de El Paseo añade que «el sueño de Baum fue el de haber hecho una película y por eso creó una compañía de cine para intentarla sacar, pero al morir en 1919 —este año se cumple el centenario— el proyecto no se retomó hasta que salió la famosa película de 1939».

Contracubierta y cubierta de esta nueva edición - El Paseo

En cuanto a la traducción, el editor de El Paseo subraya la labor de Óscar Mariscal. «Ha hecho un gran trabajo porque ha actualizado el texto. Además, hay muchas ediciones que no dan el texto completo o que lo suavizan.La nuestra es una traducción lo más fiel posible».

Óscar Mariscal comenta a ABC que «quizá, donde más me haya volcado es en el aspecto cómico de la obra; hay diálogos y situaciones verdaderamente hilarantes y una crítica velada a la política que resulta de lo más actual. Esta es la tercera obra de Baum que traduzco; las dos anteriores son: “Historias mágicas de Oz” (El Paseo, 2016) y “Cuentos de hadas americanos” (Pulpture, 2018), y admirando como admiro toda la obra de Baum, no hay comparación con la emoción y la responsabilidad que conlleva habérselas, como traductor, con “El maravilloso mago de Oz”». De la obra me quedo con su elogio de la amistad como valor supremo; justo cuando Dorothy ya se sentía perdida en un mundo extraño, y no del todo amable, es cuando conoce al sabio espantapájaros, y a partir de entonces ya nunca se siente sola. Es de notar también cómo Dorothy ofrece su amistad y ayuda sin reparar en “defectos” o diferencias, y sin cuestionar las ideas o inclinaciones de nadie».

«La edición de El Paseo —prosigue Mariscal— aporta algo que las anteriores ediciones obviaron, y es que en el caso de Baum y su amigo e ilustrador Denslow, “tanto monta, monta tanto”; esto es, “El maravilloso mago de Oz” es una obra a cuatro manos, y esto se ha respetado (y hasta potenciado) en esta edición, donde el texto y las ilustraciones conviven, se relacionan y dialogan a sus anchas.»

González Romero concluye diciendo que la intención de El Paseo es publicar nuevos libros de la serie de «El mago de Oz» en los próximos años.