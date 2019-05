Feria del Libro Sevilla 2019 Dulce María Cardoso: «El final de mi infancia coincidió con el fin del imperio portugués» Esta escritora, autora de una de las grandes novelas portuguesas recientes, mantuvo un encuentro con los lectores ayer en la Feria del Libro

El fin del imperio portugués forma parte de la obra de dos de las autoras más destacadas que han acudido a esta edición de la Feria del Libro de Sevilla. Porque si Lidia Jorge presentó días atrás la adaptación cinematográfica de su novela «La costa de los murmullos», ayer mantenía un encuentro con los lectores Dulce María Cardoso, autora de «El retorno» (2011), una novela sobre el retorno de los portugueses radicados en Angola tras el fin del imperio colonial y su reubicación en la metrópoli, donde sufrieron episodios de rechazo y sensación de exilio. La narración fue un fenómeno literario en su país, y se tradujo a numerosas lenguas.

El pasado año se publicó por fin en España, donde se editará el próximo año su última novela «Eliete», «una radiografía de la familia en estos tiempos», pero también una reflexión sobre la memoria, las nuevas formas de comunicación abiertas por aplicaciones como Facebook y Tinder, y sobre la herencia que queda en Portugal de la dictadura de Salazar.

Debutó con «Campo de sangre» (2002), pero «El retorno» marcó un antes y un después en su trayectoria.

Para mí los libros no guardan diferencias en términos de calidad literaria, pero «El retorno» ha sido un libro muy amado y como autora siempre he querido ser leída y tener muchos lectores. Pero no siento que «El retorno» sea mejor libro que los anteriores o el nuevo que voy a publicar.

Publicó la novela en 2011 ahora se ha traducido al español, cómo la ve con el paso de los años.

El primer sentimiento que tengo es de gratitud, porque fue muy bien recibida y traducida a muchas lenguas. Después vino un sentimiento de espanto, porque no sabes cómo va a ser recibido el siguiente el libro. Porque en «El retorno» se produjo ese milagro de encuentro entre escritor y lector.

Este es su libro más autobiográfico, en el que utiliza los recuerdos de cuando salió de Angola

Es un libro donde utilizo hechos históricos que viví, pero es tan autobiográfico como los otros, porque todos pasaron por mi cabeza. La historia es todo ficción, yo de alguna manera he contado la verdad inventando una ficción que ilumine la verdad. No he contado mi historia, sino que he inventado una en la que el sentimiento de pérdida, porque esta es una novela sobre la pérdida, pueda estar más claro. Pero también es una novela de formación, en el que su protagonista Rui, un niño de once años, va creciendo. Normalmente la historia con letra mayúscula no se cruza con la historia con letra minúscula, pero en mi caso la historia con letra mayúscula se cruzó con la mía, porque el fin de mi infancia coincidió con el fin del imperio portugués, que era de cinco siglos. Transformar eso en materia creativa era difícil.

Uno de los grandes aciertos del libro es la voz narrativa del niño , ¿ese fue uno de los grandes retos a la hora de encontrar el tono del libro?

Fue la mayor dificultad fue encontrar esa voz, hacer salir de mí esa voz.

Esa voz le permitía abordar el retorno, la hipocresía, el no ser de la metrópolis ni de las colonias... y verlo con una mirada muy limpia.

Cuando estaba en Ruanda, tenía un amigo que se llamaba Rui y sus hermanos fueron asesinados. Después nunca más vi a Rui. Cuando volví a Portugal y estaba triste pensaba que mis hermanos no fueron asesinados, por tanto me sentía mejor. La historia de Rui era una historia de alivio y consuelo para mí. Pensé que tenía una deuda con Rui y por eso elegí para el libro a un niño que se llamaba así. Además, «rui» es el imperativo del verbo «ruir» que en español significa destruirse. Yo había visto el imperio desmoronarse. También elegí el nombre por razones literarias.

Usted escribe el manuscrito final de sus novelas de memoria y en poco tiempo, a partir de borradores y manuscritos anteriores, ¿con ello consigue una narración ágil, casi de monólogo interior?

Este método es consecuencia de un accidente. En una segunda novela estaba escribiendo en el ordenador y lo perdí todo a consecuencia de un virus. Escribí todo de memoria y cuando terminé me di cuenta de que estaba mejor que antes. Yo soy una autora de personajes, lo que me gusta es construir personajes, algo que no se usa mucho en la novela contemporánea que es más híbrida. Como soy autora de personajes voy descubriéndolos según voy escribiendo y encuentro situaciones que me permiten conocer cómo son esos personajes. Pero en términos narrativos, a lo mejor no me interesan todas esas situaciones porque se hacen demasiado repetitivas. Cuando reescribo de memoria sé quién es el personaje, ya no tengo tiempo de ir por esos caminos y de alguna manera consigo depurar la novela.