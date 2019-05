Poesía «Introducirse en la voz de otros es también explorar continuamente las posibilidades de la propia» Victoria León recibió este martes el IX Premio Iberoamericano de Poesía «Hermanos Machado» por «Secreta luz»

Victoria León (Sevilla, 1981) es una poeta y traductora que este martes ha recibido el IX Premio Iberoamericano de Poesía «Hermanos Machado» por su poemario «Secreta Luz» (Fundación José Manuel Lara). Se trata de un hermoso poemario que bebe de la tradición lírica española y que encuentra en el desamor su eje temático.

Antes que nada, ¿qué supone para usted haber ganado el IX Premio Iberoamericano de Poesía «Hermanos Machado»?

Un honor por partida doble o triple: por su propio nombre, «Hermanos Machado», que tanto significa para mí, por haberlo recibido de un jurado compuesto por algunos de los poetas que más admiro y, por supuesto, por ser un premio vinculado a Sevilla, que es mi ciudad natal.

Según apuntó el jurado en el acta, «Secreta luz» destaca por su familiaridad con la tradición lírica española, por su musicalidad y por la pulcritud formal de su escritura.

Por formación y por bagaje de lecturas, la tradición hispánica está muy presente en mis poemas. De Villamediana y Lope a Bécquer y los Machado. En la universidad estudié Filología Hispánica, pero también me apasioné por los clásicos latinos, y los muchos años dedicados a la traducción literaria del inglés también me han puesto muy en contacto con la tradición anglosajona. Me siento muy cómoda con los metros clásicos, que me aportan orden y claridad mental a la hora de dar forma al poema. Y valoro mucho la música en el verso. Me halagó especialmente que el jurado elogiara esa cualidad de mis poemas.

El libro tiene en el desamor su eje temático. ¿Por qué cree que algunos de los más hermosos poemas que se han escrito jamás tienen como fondo el amor perdido?

Decía Denis de Rougemont que el amor feliz carecía de tradición literaria. Yo creo que llevaba razón. Se canta lo que se pierde, sintetizaba don Antonio Machado.

¿Qué similitudes o diferencias tiene este poemario con respecto a «Insomnios»?

«Insomnios» era un libro de apuntes líricos en prosa, y «Secreta luz» un libro de poemas. Por lo demás, el material vital y literario es el mismo. Y ahora pienso que el primero me sirvió en gran parte de laboratorio de estilo para encontrar el camino del segundo.

Muchos prestigiosos poetas se quejan de que los libros más vendidos de poesía sean de cantautores, raperos, etc. ¿Qué piensa al respecto sobre esta polémica cuestión?

No soy quién para juzgar los hábitos de consumo de la gente ni las decisiones empresariales de las editoriales. Pero sí me preocupa que ese éxito, basado en factores extraartísticos en muchos casos, como la popularidad de este o aquel personaje o la fácil identificación con un amplio sector de público, pueda llevar en último extremo a subestimar y devaluar los libros de poesía que no tienen otro valor de mercado que la calidad literaria.

Influencias

¿Qué influencias recibe «Secreta luz» de otros autores que sean poetas de cabecera para usted?

Desde muy joven he leído y admirado mucho la poesía que se hizo en España en los años 80 y 90 por parte de unos autores que mezclaban la lengua más natural y accesible para todo tipo de lectores con la mayor perfección formal. De Luis Alberto de Cuenca a Javier Salvago, pasando por Amalia Bautista, Benítez Reyes, Martínez Mesanza o Sánchez Rosillo, solo por nombrar a algunos representativos y diferentes entre sí, es mucho lo que debo a esos poetas.

Aparte de su labor como poeta, también habría que destacar su trabajo como traductora, donde se ha encargado de la edición de libros muy interesantes. ¿Cómo compagina su faceta más creativa con la de introducirse en las voces de otros autores?

La traducción literaria, que es mi trabajo, es un continuo en mi vida. La labor creativa está cada vez más presente a la orilla de ese camino, y se alimenta de la otra, que ha sido mi gran escuela como escritora, además. Introducirse en la voz de otros es también explorar continuamente las posibilidades de la propia.

Después de este poemario, ¿está ya preparando alguno nuevo?

Tengo algunas páginas de apuntes y poemas que confío en que con el tiempo vayan dando forma a un nuevo libro, pero ninguna prisa por volver a publicar.