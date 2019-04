Novedad literaria Isaac Rosa: «Hay un gran desconocimiento y prejuicios sobre la literatura juvenil» El escritor sevillano ha escrito junto a su hija Olivia «W» (Edebé), su primera incursión dentro de la novela juvenil

Isaac Rosa (Sevilla, 1974) acaba de debutar en el mudo de la literatura juvenil con la novela «W» (Edebé), que ha escrito junto a su hija Olivia (Madrid, 2004). Esta no es una historia cualquiera, ya que se cuenta la historia de Valeria y de su doble, Valentina. El lector encontrará un juego de opuestos (a una le gustan las matemáticas y el rock, la otra es más amante de la lengua y el pop) basado en la tradición literaria del doble, que se plantea de una forma muy estimulante y divertida.

No es esta, sin embargo, la primera incursión juvenil del autor de «Final feliz», ya que anteriormente había explorado ese territorio en cómics como «Tu futuro empieza aquí», donde había elaborado el guion. «Tenía el propósito de escribir algo para jóvenes. Era un interés literario y familiar. Mi hija mayor, Olivia, está empezando la adolescencia. Quería escribir algo con ella para conocerla un poco mejor y para que se reenganchara con la literatura», afirma el autor. A partir de ahí surgió un proceso largo. «Comenzamos con una tormenta de ideas —asegura Rosa—. Nos reuníamos después de las clases de Olivia. Pensamos la historia entre los dos. Yo escribía las primeras versiones de capítulos. Ella le echaba un vistazo e iba corrigiendo. Era un trabajo sin prisas. Al final lo concebimos como una novela».

En «W» tiene una gran importancia el concepto del doble, de una gran tradición en el mundo de la literatura y que también se ha reflejado en el cine. «Viene ya desde muy antiguo, desde el folclore y los cuentos populares y de terror. Es un tema que está más frecuentado en la literatura infantil, pero no tanto en la juvenil. El doble tiene que ver con la edad de las protagonistas y de los posibles lectores que están entrando en la adolescencia y que se plantean una serie de preguntas sobre su propia identidad. Ese deseo de querer ser otra persona y otra forma de ser. El doble está relacionado con las dudas y las reflexiones. Tiene que ver mucho con esa edad de la juventud y de la adolescencia. Aquí planteamos una trama de intriga que también sirve para los lectores reflexionan sobre su identidad. Ese tránsito hacia la adolescencia es el que se aborda. La protagonista va evolucionando de una clave más infantil a una más juvenil. Queríamos que el lector también evolucionara como la protagonista».

Prejuicios

Preguntado por qué este tipo de literatura crea tantos recelos entre escritores y lectores, el escritor sevillano admite que «hay un gran desconocimiento y prejuicios sobre la literatura juvenil. Cuanto más pequeño es el lector, más difícil es conectar con ellos. En el momento de la adolescencia es muy complicado conectar con sus inquietudes y deseos, ya que están en un momento crítico en el que leen menos y se distancian de los libros».

Comenta igualmente Isaac Rosa que «nos acordamos más de la adolescencia que de la infancia, que es un periodo casi de segunda mano porque no tienes esa memoria tan viva cuando tenías entre 7 y 10 años». «Escribiendo “W” tenía muy presente cómo me sentía yo a esa edad adolescente. Mis miedos, mi forma de relacionarme con las personas que me rodeaban, etc...».

Asimismo, dice el autor de «El país del miedo» que tiene el propósito de poder escribir al menos un libro con cada una de sus tres hijas. De este modo, tras publicar esta novela conOlivia, aún le quedan dos libros pendientes:uno con su hija mediana, que tiene 10 años, y otro con la pequeña, que cuenta con 7 años.

Una de las pasiones de Isaac Rosa son los cómics, que devoraba antes de adentrarse incluso en la lectura de libros. De hecho ha escrito el guion de dos novelas gráficas: «Tu futuro empieza aquí» y «Aquí vivió: Historia de un desahucio».«Mi vocación frustrada era la de haber sido dibujante de cómic. He sido un fan de Ibáñez toda la vida. A mi hija mediana también le gustan. Luego me pasé a los superhéroes y al manga. Hay muchos prejuicios sobre el cómic. Hoy en día hay grandes autores de novela gráfica», asegura.