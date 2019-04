José María Aznar: «No quiero ver la continuidad histórica de España en riesgo» El expresidente presentó en Tomares su libro «El futuro es hoy. España en el cambio de época»

El ascenso al poder de Trump, la ruptura de los valores democráticos de una Europa famélica, en vía muerta; los populismos de izquierda y derecha, Pedro Sánchez, Vox… El expresidente del Gobierno José María Aznar habló de los suyos –somos la única alternativa de centroderecha capaz de gobernar el país frente a quienes quieren romper España-, de los de al lado, «sé de donde viene la mayoría de los votantes de VOX y apelo a la responsabilidad»- y del más allá: «la UE está en vía muerta». Aznar sabe que una enorme lupa mediática se cierne sobre cada una de las palabras que expresa. El presidente de FAES confesó ayer en Tomares, en el marco de la XI Feria del Libro, uno de sus temores ya predichos: «no quiero ver la continuidad de la historia de España en riesgo». Se refería a la posibilidad de que Bildu, los independentistas y PSOE marquen la agenda política, socioeconómica, etc, del país durante los próximos 4 años. «No es tiempo ni de darse alegrías con el cuerpo ni de irse al recreo. Hay una tarea urgente y las generaciones tenemos que saber cómo resolver este problema», subrayó.

En su valoración del ascenso de Vox, Aznar reclama coherencia y responsabilidad. «O este voto se unifica o Sánchez vuelve a Gobernar». Y sobre la reedición en España el pacto andaluz entre PP, Ciudadanos y el partido de Abascal, el expresidente fue tajante. «No está en el momento y tampoco es mi responsabilidad». «El no gobierno, la sola repetición, significa tres cosas: hay indultos inmediatos para quienes están siendo juzgados y haya una condena, hay reconocimiento de consulta en Cataluña y tercero, la continuidad histórica de España está en riesgo. Y en mi representación, en mi historia, no quiero ver una España troceada y haré todo los posible para evitarlo». El público arrancó en aplausos.

Para Aznar la cuestión catalana es el problema esencial de España, el problema del centro derecha y que ha propiciado la irrupción de Vox y el sorpasso de Ciudadanos. «Si los españoles no afrontamos y resolvemos el problema de la secesión de Cataluña, los noruegos, los suecos o los alemanes no van a venir a hacerlo por nosotros. Cuando en un país se produce un golpe de Estado, hay que aplicar la lógica política para desarticularlo. No se puede permitir que los golpistas sigan gobernando y desafiando al Estado de Derecho».

Aznar considera clave preservar la UE. «Todos los que hemos nacido después de la II Guerra Mundial podemos caer en la tentación de pensar que ésta es la historia del Mundo, y realmente ha sido un milagro. El valor fundamental de la UE y de su existencia, realidad actual y futuro, es el atlantismo». «Hoy, que se celebra el 70 aniversario de la creación de la OTAN hay que decir que el tratado fue anterior a la UE, y que sin OTAN no hubiera existido la UE», dijo.