Juan del Val: «Sevilla es el lugar al que me gusta escaparme» El autor madrileño acaba de pasar por la capital andaluza para presentar «Candela», su segunda novela

Pedro Ybarra Bores Sevilla Actualizado: 01/04/2019 07:43h

Juan del Val ha trabajado en periódicos, revistas, radio y televisión. Actualmente colabora con Carlos Alsina y es guionista en el progama «El Hormiguero». Tras firmar junto a su mujer (Nuria Roca) «Para Ana, de tu muerto» y «Lo inevitable del amor» publicó en 2017 su primera novela en solitario («Parece mentira») y acaba de pasar por Sevilla para presentar «Candela», su segunda novela.

Una novela que nace con premio...

Imagínate que un jurado prestigioso en uno de los premios más importantes que hay como es el «Premio Primavera de Novela 2019» diga que tu novela es la mejor entre 1.125 manuscritos... es alucinante. Al final la novela es la misma, se escribe igual y estaría publicada de la misma manera, pero el aval de un premio es como decirte «vas por el buen camino».

¿Por qué «Candela» ahora?

Me encanta escribir y hacer novelas. Me apetecía mucho contar la historia de una mujer así y me puse a ello. Es pura ficción, aunque escribo de lo que sé, toco y vivo. Es un personaje con el que me siento muy identificado.

Qué responsabilidad recibir un premio de cara a afrontar el próximo libro ¿no?

Que te den un premio esta muy bien. Reivindico escribir para los demás y para emocionar, en realidad no escribo para el éxito. El siguiente que haga espero que me salga bien y que a la gente le guste. Siempre espero que la siguiente sea mejor. Me interesaba contar la historia de una mujer que evolucione para mejor sin moverse nada extraordinario ni moverse de lugar y me puse a escribir. Como una mujer puede cambiarlo todo sin que en realidad le ocurra ningún acontecimiento importante en su vida.

Juan del Val - ABC

Y dedicado a su padre...

No le había dedicado ninguno. La cuestión es que en mi anterior novela, que es autobiográfica, pero maté a mi padre para evidenciar que era una ficción. Entonces le dije que le dedicaría el siguiente libro. He heredado de él muchas cosas fantásticas, muchas aficiones, y el sentido del humor. Se lo debía porque lo quiero mucho y lo había matado en la anterior y me gusta que se sienta orgulloso de mí.

Lo escribiste con algún objetivo concreto

No soy nada pretencioso. Me apetecía contar una historia divertida, que la gente pasara muy buen rato leyendo -que es de lo que se trata-, y a la misma vez hablar en la novela de temas duros y comprometidos. Hablo de lo peor del ser humano, pero creo que es una novela optimista. De fácil lectura pero un poco compleja, tiene todo eso la novela. Pretendo que el lector se lo pase bien, se emocione (lo que me interesa muchísimo) y si en un momento dado reflexiona, me parecería maravilloso.

¿Tiene alguna forma especial de elegir los personajes?

Me gusta mucho el nombre de «Candela» porque tiene mucha fuerza, hay un bar que se llama «El cancerbero», que me parece un nombre horroroso. Con los nombres siempre tengo lío. Según lo escribo es como me van surgiendo.

¿Le ha costado mucho ponerse en la piel de una mujer?

Las mujeres que lo han leído dicen que parece increíble que lo haya escrito un hombre, porque verdaderamente parece que lo ha escrito una mujer. La verdad es que no me ha costado, porque llevo demasiado tiempo observándolas y preguntándoles.

¿Le ha costado mucho resumir la historia en 253 páginas?

Me esfuerzo mucho en lo que yo escriba sea muy fácil de leer, pero que no sea simple. Hay muchos complejos en las novelas, y el hecho de que sea fácil de leer a mi me parece una gran virtud. Otra cosa es que estés contando cosas complacientes y simples, y eso no es así. Soy bastante compulsivo, llevaba mucho tiempo pensando en «Candela» y sentarme a escribir fue un periodo intenso y corto. Le di mucha caña en jornadas muy largas, un trabajo de varias semanas horas y horas.

¿El ser guionista ayuda al escribir novelas?

En mi forma de escribir se nota que toda mi trayectoria está en el audiovisual. Escribo de una manera muy directa y concisa y el lector lo ve. Forma parte de mi personalidad y de mi oficio mi manera de escribir. Son idiomas distintos, aunque la manera de entender que tengo de la comunicación en la novela me afecta para bien. Voy directo.

¿Para quién lo ha escrito?

Dicen que escribo para mujeres, pero no lo creo. Los hombres también se lo pueden pasar muy bien leyendo este libro.

Portada del libro - ABC

¿Realmente es anti Instagram?

No soy anti nada, y anti redes en absoluto. Lo que pasa es que en mi perfil sale la parte más fea de la casa, poco cosas idílicas. Anti Instagram es una denominación porque lo que hago yo en esa red, en la que estoy (tiene más de 70.000 seguidores), es reírme de lo que creo que es, fundamentalmente mentira. Pero no es sinónimo de dar lecciones de nada, sino que hace un par de años me empecé a intentar reír de Nuria un poco del postureo y esas cosas que tiene Instagram y lo empecé a hacer, me lo paso bien haciéndolo y a la gente le hizo gracia.

¿Le molesta que se le conozca por ser el marido de Nuria Roca?

Es lo más normal que sea así porque ella es más notable, más famosa, tiene más brillo y es más conocida. Ser el marido de Nuria Roca no es una cosa que me importe, sino que me encanta.

¿Y que le recuerden continuamente aquello del poliamor, parejas abiertas...?

Me molesta un poco más. Es una polémica que se creó de la nada y un poco por el momento en el que estamos viviendo, que es una necesidad de los medios de comunicación, que tenemos toda la responsabilidad en eso, de crear titulares gigantescos para que la gente haga clics. Se montó un revuelo muy grande, todo el ruido que se formó hizo que se conociera más la novela que estaba promocionando entonces («Parece Mentira») pero me restó mucho porque la novela no tenía nada que ver con eso.

¿En qué mundo se encuentra más cómodo?

Me gusta todo. Soy muy inquieto, aunque lo que más me gusta es escribir, escribir novelas. Para escribir tengo que vivir, no soy un escritor de escribir solo, sino que me tengo que mezclar, estar con gente, ir a bares, tener trabajo... Me gusta escribir novela, por lo tanto ficción, pero escribo de lo que toco, de lo que sé y de lo que vivo. Me gusta hacer muchas cosas, pero lo que más me gusta de todo es escribir novelas.

¿Viene mucho a Sevilla

Es muy raro que pasen dos meses sin bajarme, aunque soy de Madrid y mi madre es de Jaén. Me he criado en Madrid. Tengo debilidad por Sevilla. Por Andalucía en general, pero a Sevilla es el lugar al que me gusta escaparme.

¿Qué le gusta más de la ciudad?

Me voy siempre al Arenal. Me gusta tomar cerveza y los toros son parte de mi vida -comenzó como crítico taurino- y soy muy aficionado. Me encanta esa esencia.