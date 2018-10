Novedad editorial La mejor versión de Edith Nesbit Con «Cinco chicos y eso» El Paseo inicia la edición de la «trilogía del Psammead»

Después de la buena acogida que tuvo el año pasado la publicación de «El castillo encantado» (1907), una de las obras principales de Edith Nesbit (1858-1924), El Paseo sigue apostando por la escritora británica y regresa con «Cinco chicos y eso» (1902). De nuevo se trata de una cuidada edición con las ilustraciones originales que realizara H. R. Millar y la traducción de la mayor experta que sobre esta autora existe en España, Nuria Reina Bachot.

El valor añadido de esta obra es que con ella se inicia la llamada «trilogía del Psammead» o del hada de la arena (también conocida por sus protagonistas como eso», «una de las trilogías más importantes de la literatura infantil», comenta Reina Bachot. «Es precisamente el hada de la arena quien marca la diferencia en la literatura fantástica escrita hasta 1902, fecha en la cual se publica esta historia. Su peculiar aspecto —peluda, ojos de caracol y brazos de mono—, sumado a un carácter protestón, rompe con la imagen de las hadas angelicales y dulces de la fantasía del siglo XIX», añade.

Además de aportar esta nueva versión de las hadas, «Cinco chicos y eso» destaca por realizar «una profunda reflexión acerca del mundo de los deseos», observa la traductora. De hecho, continúa, «a lo largo de la historia, los ácidos comentarios del Psammead comparan la sencillez de los deseos del hombre primitivo, que es feliz con recibir comida, Megaterios a ser posible, frente a la complejidad de los deseos del hombre del siglo XX, el cual, pida lo que pida, casi nunca está contento».

Un gran clásico

En palabras del editor de El Paseo, David González Romero, «Cinco chicos y eso» es «uno de los grandes clásicos de Nesbit». «El libro posiblemente sea de lo mejor que he leído de esta escritora. Sólo lo supera “La ciudad mágica”, pero esta novela que publicamos ahora es posiblemente el libro más entretenido y amable de Nesbit».

Después de las aventuras de «Cinco chicos y eso», «donde esos complejos deseos meten a los niños en insólitas y divertidas situaciones» —dice Reina Bachot—, llegaría «El Fénix y la alfombra» (1904) y por último «Historia de un amuleto» (1906), con la cual se cierra la trilogía. La saga Psammead «supuso un cambio en el rumbo literario de Nesbit, que, si bien ya había publicado cuentos donde aparecían las clásicas hadas victorianas, con “Cinco chicos y eso” inició su imparable camino de novelas mágicas entre las que destacan “El castillo encantado” y “La ciudad mágica”, entre otras», comenta la traductora.

Cubierta de la novela - EL PASEO

Según González Romero, este es un libro «que tiene el mecanismo de Nesbit, ya que muestra a un grupo de niños que a partir de un conflicto entran en dos mundos, uno real y otro mágico». «Un niño se pone a excavar y aparece el hada que les concede más que un deseo facultades. Los niños pueden volar. Cada vez que le piden algo, tendrán una experiencia que les hace deshacerse de esa facultad». Asimismo, el editor sevillano comenta que «es un libro muy inteligente con los chavales», sobre todo a la hora en la que los protagonistas tienen que deshacerse de los deseos. «Los niños van regulando los deseos, lo cual es un planteamiento realista. Eso es como la vida misma, donde se produce la lucha entre los deseos y la conciencia. Los deseos tienen unos límites», apostilla González Romero.

Añade Reina Bachot que, «aunque es sabido que las novelas mágicas de Nesbit marcaron el camino de autores de la talla de C. S. Lewis y J. K. Rowling, es importante señalar la huella que dejó “Cinco chicos y eso” en otros escritores como Neil Gaiman —autor de “The sandman”—, que confesó adorar esta historia y sus secuelas; Jacqueline Wilson, que escribió su versión de cinco chicos, “Four Children and It», o Kate Saunders, que se atrevió con una secuela de la saga, “Five Children on the Western Front”».

«Cinco chicos y eso» también se llevó a la televisión con una miniserie de la BBC de 1991 y al cine con una película de 2004 que dio un salto temporal ambientándose en Segunda Guerra Mundial.

Por último, David González Romero considera que este libro «es un gran trabajo de Nuria Reina Bachot, quizás el mejor que ha hecho sobre la obra de Nesbit. La traducción funciona y se lee en poco tiempo». Además, añade que «El Paseo seguirá apostando por la trilogía del Psammead, ya que los otros dos títulos aparecerán en los próximos años».