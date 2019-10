Festival de Sevilla Un recorrido de la mafia a la URSS en la sección documental del Festival de Sevilla de cine Éric Baudelaire, Sergei Loznitsa y Oskar Alegría, entre los cineastas presentes en Nuevas Olas-No Ficción

La mafia vista desde dentro, como nunca antes se había filmado; trabajadores en lucha por sus derechos; la Unión Soviética, sus experimentos espaciales y la perrita Laika como símbolo; adolescentes de un barrio marginal parisino utilizando el cine como arma de conocimiento y convivencia… historias sorprendentes y con enfoques infrecuentes en lo que tradicionalmente se llamaba cine documental se reúnen en la sección Las Nuevas Olas–No Ficción de la décimosexta edición del Festival de Sevilla, que se celebrará del 8 al 16 de noviembre.

Películas dirigidas por referentes internacionales como Éric Baudelaire, Sergei Loznitsa, Alain Cavalier y Lech Kowalski, junto a nuevos talentos de la no ficción como Alejandro Salgado, Oskar Alegria y Alexe Poukine, que se acercan a los hechos narrados (tanto presentes como del pasado reciente) con una mirada empática y profunda.

Dos de las películas a competición en Las Nuevas Olas–No Ficción comparten su aproximación a organizaciones mafiosas, desde la perspectiva de cineastas originarios del sur de Italia.

A través de los ojos de la fotoperiodista Letizia Battaglia, «The Mafia is no Longer What it Used to Be» realiza un viaje por Palermo y su relación con la mafia, desmitificándola con una perspectiva ácida. La película de Franco Maresco («Belluscone. Una storia siciliana»), que viene de recibir el premio especial del jurado en Venecia, comienza en el 25 aniversario del asesinato de los jueces Falcone y Borsellino.

Y Francesco Patierno («Diva!») vuelve la mirada hacia su ciudad natal y el crecimiento del crimen organizado, entre las décadas de 1960 y 1990, en «Camorra». Estrenado en Venecia, este documental se nutre de imágenes inéditas de la época para radiografiaresta organización criminal.

Tras la multipremiada «La casa Emak Bakia» (2012), Oskar Alegria regresa al cine con «Zumiriki», seleccionada en la sección Horizontes de Venecia. Una reconexión con un modo de vida conectado a la naturaleza al borde de la extinción, que el director y escritor navarro lleva a cabo viviendo y filmando cuatro meses en una cabaña junto al río Arga.

«Un film dramatique», de Éric Baudelaire - ABC

Éric Baudelaire («Letters to Max») es uno de los artistas audiovisuales más reconocidos a nivel internacional: además de pasar por los más relevantes festivales, su obra está en las colecciones de centros como el Museo Reina Sofía de Madrid, el Macba de Barcelona, el Centro Pompidou de París, el MoMA y el Whitney Museum de Nueva York.

Baudelaire trabajó durante cuatro años con 20 estudiantes de Secundaria en el suburbio parisino de Saint-Denis para enseñarles a hacer cine. De ahí surge «Un film dramatique», obra que lleva a buen puerto el sueño de Godard de hacer una película colectiva y que retrata el acto espontáneo de rodar.

Alain Cavalier («Thérèse»), cineasta imprescindible de la historia del cine francés activo desde finales de los 50, prepara en «Être vivant et le savoir» una película basada en la autobiografía de la novelista Emmanuèle Bernheim, en la que cuenta cómo su padre le pidió «terminar con todo» tras un ataque al corazón.

También en Las Nuevas Olas No Ficción, aunque fuera de concurso, Yervant Gianikian sigue rindiendo homenaje a su pareja vital y cinematográfica Angela Ricci Lucchi, fallecida en 2018, con la que hizo un dúo artístico que marcó la historia del cine documental más político y reflexivo desde su debut en los 80. En «I Diari di Angela–Noi Due Cineasti. Capitolo Secondo», seleccionada en Venecia, los diarios de Angela sirven para descubrir su misión artística, histórica y política como cineastas.

Un grupo de niños huidos de Marruecos para alcanzar las costas europeas quedan atrapados entre dos fronteras y buscan refugio en Melilla. El cineasta sevillano Alejandro Salgado ('Bolingo, el bosque del amor') retrata en «Barzaj» a los conocidos como menores extranjeros no acompañados en su tránsito por ese limbo, componiendo un relato poético y fantasmagórico sobre una de las crisis más graves de la Europa actual.

«Blow it to Bits», de Lech Kowalski - ABC

En «That Which Does Not Kill», a partir del testimonio de una chica de 19 años que ha sido violada, Alexe Poukine cuestiona la percepción de la sociedad sobre la violencia de género. Para ello, enfrenta a una docena de mujeres y hombres con el relato de la víctima, revelando la ausencia de consenso ante situaciones tan dramáticas.

Con «Blow it to Bits», el veterano cineasta punk y combativo Lech Kowalski («East of Paradise») narra desde dentro la lucha de 277 empleados despedidos de una fábrica de piezas para automóviles. Cámara en mano, el director acompaña al grupo de obreros en sus jornadas de huelgas como uno más.

Elsa Kremser («Nebel») y Levin Peter («Hinter dem Schneesturm») revisan en «Space dogs» la carrera espacial a partir de la historia no contada de los perros explotados con ese fin y la desmitificación de Laika, el primer ser vivo puesto en órbita.

Tras ganar el Giraldillo de Oro en 2018 con «Donbass», Sergei Loznitsa regresa al Festival de Sevilla con «State funeral», una crónica sobre el funeral de Stalin presentada como la culminación del culto a la personalidad del dictador soviético.