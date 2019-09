Las 100 mejores canciones de rock en español según Apple Music Esta lista podría dar pistas sobre los clásicos que saldrán elegidos este fin de semana en el ranking ROCK FM 500

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 27/09/2019 11:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya ha comenzado la cuenta atrás para el arranque del programa especial de RockFM (viernes a las 6 de la tarde) en el que se conocerán las 500 canciones de rock favoritas de los oyentes. Mientras tanto, un vistazo a las 100 mejores según Apple Music puede orientar sobre lo que podría pasar este fin de semana.

1 Por la Boca Víve el Pez - Fito y Fitipaldis

2 So Payaso - Extremoduro

3 Rock & Roll Star (Bec 05) - Loquillo y Los Trogloditas

4 Agradecido (Dirécto 99) - Rosendo

5 El Roce de Tu Cuerpo - Platero y Tú

6 La Posada de los Muertos - Mägo de Oz

7 Víctima - Barricada

8 La Cabecita Loca - Rulo y la Contrabanda

9 La Luna Me Sabe a Poco - Marea

10 Mueve Tus Caderas (Dirécto en Joy) - Burning

11 Quiero Contarte - Triana

12 Prepárate - Obús

13 Maldito Sea Tu Nombre - Ángeles del Infierno

14 Memorias de la Carretera - Miguel Ríos

15 Sabado a la Noche (Dirécto) - Moris

16 Acción - Seguridad Social

17 Hacha de Guerra - Celtas Cortos

18 Maggie Despierta (Maggie May) - M-Clan

19 Somos Siniestro Total (Highway To Hell) - Siniestro Total

20 El Día de la Bestia (Versión Bso) - Def Con Dos

21 John Wayne - Los Enemigos

22 Oi! Oi! Oi! - Decibelios

23 Eterno Víajero - Extrechinato y Tu

24 Flojos de Pantalon - Rosendo

25 La Casa por el Tejado - Fito y Fitipaldis

26 Buscando en la Basura - La Fuga

27 Bienvenido al Secadero - Marea

28 Juliette (Versión 2005) - Platero y Tú

29 Que Güeno Que Estoy - Mojinos Escozios

30 Marihuana (con Pulpul de Ska-P) - Porretas

21 Pp Pinocho - A Palo Seko

32 Tu Dios de Madera - Narco

33 Mucha Policía, Poca Diversión - Eskorbuto

34 Te Vas a Enterar (You Really Got Me) - Los Cardiacos

35 Molly - Desperados

36 Botas y Tirantes - Decibelios

37 Sol de Invíerno - Extremoduro

38 Heridas del Rock&roll - Rulo y la Contrabanda

39 Rock & Roll Actitud (Bec 05) - Loquillo y Los Trogloditas

40 P'aquí P'allá - La Fuga

41 Bésame - Barricada

42 Que el Víento Sople a Tu Favor - Mägo de Oz

43 Las Niñas de la Saye - Mojinos Escozios

44 Abre la Puerta - Triana

45 Zapatos de Gamuza Azul (Dirécto) - Moris

46 Alta Suciedad - Andrés Calamaro

47 Que Te Voy a Dar - Seguridad Social

48 Ese Víejo Rock 'n' Roll - Revolver

49 Miña Terra Galega (Sweet Home Alabama) - Siniestro Total

50 Autosuficiencia - Paralisis Permanente

51 Pánico a una Muerte Ridicula - Def Con Dos

52 Víene y Va (2 Son Multitud) - Fito y Fitipaldis & Andrés Calamaro

53 Jim Dinamita (Dirécto en Joy) - Burning

54 Maneras de Vívír (Versión 2004) [Dirécto México] - Rosendo

55 Alabama's - Celtas Cortos

56 Sin Documentos - Los Rodriguez

57 Baile de Ilusiónes (Con Fito & los Fitipaldis) - Ariel Rot

58 Vamos Muy Bien - Obús

59 Al Otro Lado del Silencio - Ángeles del Infierno

60 Esta Noche Huele a Rock 'N' Roll - Bürdel King

61 El Tren - José Andrëa

62 Vodka and Roll - Mägo de Oz

63 Septiembre - Los Enemigos

64Peligroso - Hamlet

65 Dilo en Español (Can't Find Love) - Los Cardiacos

66 Escucha - Los DelTonos

67 Algun Día Caere (Sometimes Good Guys Don't Wear White) - Los Motores

68 Vete - The Flying Rebollos

69 Nada Suena Igual - Los Hermanos Dalton

70 Unidos - Paralisis Permanente

71 Guernica - TNT

72 Treblinka - KBG

73 Ya No Quedan Mas C*****s - Eskorbuto

74 Johnny Coge el Subfusil - Comando 9mm

75 La Farmacia de Mi Barrío - T DE K

76 No Te Quedes Sin Entrar - Ixo Rai

77 Delirium Tremens - Ktulu

78 Semihumaños - Freak XXI

79 Camionero de Fortuna (En la A-66) - Deicidas

80 Algun Día Caere - Los Cafres

81 Perfectos Ánimales - Sinkope

82 Barrancos Rocosos - La Gripe

83 Ánimal - Los Feliz

84 Me Tirén los Perros - Calaña

85 Punto de Mira - Barricada

86 Si Nos Dejais (con Rosendo) - Porretas

87 Quédate a Dormir - M-Clan

88 A la Hora del Rock and Roll - Orquesta Mondragón

89 Agradecido - Los Nikis

90 Corazón de Trapo - Dikers

91 Depredador - Jorge Salán

92 Mi Estrella - Albertucho

93 Tu Destino - Leo Jimenez

94 Julia - Memoria de Pez

95 A Tomar por Culo el Mundo - Narco

96 Carpintero de Condenas - Tako

07 Pura Vída - Ktulu

98 Romance de la Luna Gitana y el Sol Poeta - Sinkope

99 El Primo de Rajoy - A Palo Seko

100 Maneras de Vívír (feat. Aurora Beltran) [Dirécto 2008] - Barricada y Rosendo