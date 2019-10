Las 12 muertes que han conmocionado el mundo del K-Pop

Jonghyun

A finales de 2017, la estrella del k-pop Jonghyun, líder de la boy band Shinee, murió a los 27 años en un hospital de Seúl (Corea del Sur) al que fue trasladado tras ser encontrado inconsciente en su casa. Dejó una nota de suicidio que decía:

«Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal...¿Por qué lo elegí?»