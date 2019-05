Aitana responde a las malas condiciones de trabajo de sus bailarinas La extriunfita asegura que la precariedad denunciada no va a ocurrir con ella al mando: «Merecéis ser respetadas»

ABC Actualizado: 13/05/2019 14:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cantante Aitana se ha visto envuelta en los últimos tiempos en polémicas y rumores de todo pelaje, como que le había comprado la casa a Blanca Suárez por cerca de medio millón de euros, y lo último que ha ocurrido en su convulso acontecer ha sido una controversia acerca de la denuncia expuesta por una bailarina de su próximo videoclip en donde expone indignada las malas condiciones laborales a las que se enfrentan.

Paula Gallardo, como se llama la bailarina, posteó en sus historias de Instagram esta oferta de trabajo que le había llegado para trabajar en el vídeo de Aitana. Y es que después de tres días de trabajo continuado se recibiría un salario de 260 euros, lo que motivó la queja de la profesional y que llego a la propia Aitana que rápidamente salió al quite.

«Hola Paula, te escribo directamente yo. Yo no estaba enterada de nada de esto ni de que la productora os ponía estas condiciones. Desde que ayer me enteré me he puesto manos a la obra porque merecéis ser respetadas por el increíble trabajo que hacéis y tenéis que cobrar dignamente. Es un tema que desde ayer estoy luchando de primera mano y no voy a permitir que ocurra. Que hagas esto público me parece lo más respetable porque no deberían de proponeros cosas así. Pero yo te digo de primera mano que en un videoclip mío, eso no ocurrirá», le respondió Aitana.

El anuncio del nuevo tema de Aitana, «Nada sale mal», previsto para el próximo 17 de mayo, se ha visto empañado por esta situación en las precarias condiciones del rodaje del videoclip.