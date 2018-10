Arenal Sound bate records con un «sold out» en 14 horas El festival más multitudinario de España se celebrará del 30 de julio al 4 de agosto y aún no ha anunciado el cartel

Nacho Serrano

@Revista_HRB Actualizado: 22/10/2018 11:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El festival Arenal Sound, que se celebra cada año en Burriana (Castellón), puso a la venta ayer domingo los abonos para la edición del año que viene y se agotaron en catorce horas. Se trata de un record de especial importancia, ya que es la cita más multitudinaria de nuestro país, con unos 300.000 asistentes, y se ha producido no sólo con gran rapidez, también con mucha antelación: aún no se ha anunciado ni un solo grupo del cartel. Lo cual confirma que lo más importante para los «sounders» es no perderse la fiesta. Quiénes serán los que le pongan banda sonora, ya importa menos.