El día que Aretha Franklin hizo llorar a Obama

Javier Ansorena

El día que Aretha Franklin hizo llorar a Barack Obama no fue el 20 de enero de 2009, cuando el primer presidente negro era investido en el Capitolio de Washington, y la reina del soul cantó la patriótica «America, My Country 'Tis of Thee». Fue en una ocasión en la que ninguno de los dos eran protagonistas: en la gala de los premios del Kennedy Center de 2015, en la que Carole King estaba entre las galardonadas. Franklin compareció por sorpresa para cantar «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», compuesta por King a finales de los años 60. La cantante apareció con un enorme abrigo de pieles, una montaña de visón que apenas ocultaba el brillo de los pendientes y collar de diamantes. Se sentó al piano, ajustó con seguridad el micrófono y salió la niña que deslumbraba a su congregación con los himnos gospel, nacida en el Sur que segregaba por ley a los negros. Apenas habían pasado dos compases, y a Obama, un tipo con mayor frialdad de la que aparenta, se le escaparon las lágrimas.

«A la historia de EE.UU. le brotan las lágrimas cuando canta Aretha», dijo después. «Nadie personifica mejor la conexión entre los cantos espirituales afroamericanos, el blues, el R&B, el rock & roll, la manera en la que las dificultades y la pena se transformaron en algo lleno de belleza, vitalidad y esperanza».

Ayer quien lloraba era todo un país. La noticia de la muerte de la cantante era esperada, después de que a comienzo de esta semana se confirmara que estaba «gravemente enferma» y rodeada de su familia, después de haber luchado contra un cáncer desde 2010. Eso no evitó una cascada de reacciones de dolor, de condolencia a su familia y de homenaje. No faltó en los reconocimientos el presidente de EE.UU., Donald Trump, que reconoció a Franklin como «una gran mujer, con un maravilloso regalo de Dios, su voz. ¡La echaremos de menos!».

No faltaron recuerdos del mundo de la política, desde Bill y Hillary Clinton a Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes. Más peso tuvieron los mensajes de los supervivientes del movimiento a favor de los derechos civiles de la minoría negra en los años 60, del que Franklin se convirtió en su gran voz musical. Jesse Jackson la fue a visitar esta semana al hospital de Detroit donde pasó sus últimas horas y ayer aseguró que «el mundo de la música ha perdido un poco de su alma». Bernice King, la hija de Martin Luther King, reconoció que Franklin fue «otra leyenda de la era de los derechos civiles» y que cantó «canciones de libertad en apoyo a mi padre y a otros».

El mundo de la música se rindió en homenaje a la reina del soul desde todos los rincones y estilos: grandes divas como Diana Ross, Barbra Streisand o Patti LaBelle, leyendas como Paul McCartney, Lionel Richie o Quincy Jones, y estrellas alejadas de su música como Liam Gallagher o Christina Aguilera. Entre ellos destacó Elton John, el último que la hizo subir a un escenario. Fue en noviembre del año pasado, en la gala de la fundación contra el sida del músico británico. «Claramente, no estaba bien», aseguró ayer sobre aquella actuación, en la que su físico ya aparecía afectado por la enfermedad. «Pero cantó y tocó de forma magnífica, y todos lloramos. Estábamos viendo a la mejor artista del soul de todos los tiempos».