Arranca Rototom, la gran cumbre europea del reggae El festival celebra su vigésimo quinto aniversario «25 years walking together» y espera a un público de más de 55 países en Benicasim

Todavía quedan sitios donde hay reggae sin ton, donde el reggae sigue siendo puro y sin cortar, y remite más a las playas de Jamaica que a las discotecas de Medellín. Uno de esos lugares es Rototom Sunsplash, el mayor festival de género que se realiza en Europa, y que a partir de este jueves espera recibir a un público entre un diez y un quince por cierto más numeroso que en la pasada edición procedente de más de 55 países, para celebrar su vigésimo quinto aniversario, en una gran fiesta de una semana de duración bautizada como «25 years walking together».

Desde el pasado miércoles, los asistentes están llenando la zona de acampada (con capacidad para 16.000 personas), en la que ya se ha colgado el cartel de 'no hay entradas' en dos de sus zonas. El arranque musical será este jueves con el guitarrista californiano Ben Harper & The Innocent Criminals, que presentará un espectáculo en formato reggae diseñado en exclusiva para esta efeméride. El 17 le toman el relevo Sly & Robbie junto a Yellowman -en su único concierto en España-, Johny Osbourne y Bitty McLean. The Skatalites -arropados por Derrick Morgan, Doreen Shafer y Vin Gordon- y el concierto de David Rodigan junto a una orquesta clásica de 25 músicos para festejar sus 40 años en el reggae amplían la lista los días 18 y 19, respectivamente.

El 20 de agosto se celebrarán los 25 años de trayectoria de Alborosie & Shengen Clan, en un concierto con miembros de The Wailers y los 30 de Zion Train. Italian reggae All Stars, el tributo del festival a sus orígenes italianos e celebrará el 21 de agosto) en el Main Stage.

También se podrá ver a los cubanos Orishas y los neozelandeses Fat Freddy's Drop; a Beres Hammond o a Julian Marley, hijo del mítico artista jamaicano. Además, la ciudad del reggae recibirá al marfileño Tiken Jah Fakoly (uno de los gigantes del reggae africano) a la referente del dancehall jamaicano Spice, exponentes del reggae nacional como Green Valley y Morodo, y celebrará un gran tributo a Peter Tosh, exmiembro de los Wailers, de la mano de su hijo Andrew. También se suma desde Francia el grupo de seis bailarines Mouv'ment Dancer'z con Blaze Up Sound, encargados de organizar los talleres de baile en esta edición. Por último, la Dub clausura novedades con los madrileños Gudari Dub.

De madrugada, Rototom no para con el Lion Stage y los escenarios Dancehall y Dub Academy, las propuestas del African Stage, las sesiones de dj en la Sunbeach del Solé y los clubes Jamping, Caribbean Uptempo y Roots Yard, en una serie de propuestas noctámbulas que pondrán a bailar a los asistentes hasta el amanecer.

Certificado como festival familiar y con un recinto libre de aglomeraciones, «el Rototom Sunsplash es una experiencia para vivir en familia», y por ello cuenta también con una zona de acampada reservada para las familias, donde «se busca amplitud y huir de de la masificación», según la organización.