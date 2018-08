Artes marciales, tintes para el pelo y otros secretos de Elvis Presley Se cumplen 41 años de la muerte del Rey del Rock N' Roll, que además de revolucionar la música vivió situaciones delirantes con otros músicos y realizó un total de 31 películas

Elvis Presley nació en Tupelo (Misisipi, Estados Unidos) el 8 de enero de 1935 y murió de un infarto de miocardio el 16 de agosto de 1977 en Memphis (Tennessee, Estados Unidos). Conocido como «El Rey», es considerado uno de los cantantes más populares e influyentes del siglo XX. Su música y su particular forma de mover las caderas supusieron toda una revolución en la década de los 50.

Es el solista con más ventas en la historia de la música. Fue nominado a 14 premios Grammy. Ganó un galardón en reconocimiento a su trayectoria artística con tan solo 36 años. En 1973 ofreció el primer concierto teletransmitido mundialmente vía satélite, «Aloha from Hawaii». El show fue visto por 1.500 millones de personas aproximadamente. Muchos saben que se teñía el pelo para ser moreno (su color de pelo natural era el castaño), o que tuvo un hermano gemelo que murió pocas horas después del parto. Pero esto no es todo.

Fue el suegro de Michael Jackson

El «Rey del Rock N' Roll» fue, durante un tiempo, la familia política del «Rey del Pop». La única hija de Elvis, Lisa Marie Presleyse casó con Michael Jackson en 1994. No tuvieron hijos y se divorciaron dos años más tarde. Continuaron siendo amantes durante un tiempo pensando en volver, ya que estaban realmente enamorados. Pero acabaron distanciándose.

Lisa Marie se ha casado cuatro veces en total, y Michael Jackson no es el único famoso que ha formado parte de la familia Presley durante un tiempo. El actor Nicolas Cage se casó con la hija de Elvis en 2002. Su matrimonio duró un visto y no visto, ya que se decidieron a firmar los papeles del divorcio 3 meses más tarde alegando «diferencias irreconciliables».

Bruce Springsteen intentó colarse en su mansión

Bruce Springsteen ha reconocido en numerosas ocasiones que su gran ídolo fue Elvis Presley. En 1976 decidió que ya había llegado la hora de conocer al Rey. Durante la gira de presentación de «Born to run» acabó un concierto en Memphis y llamó a un taxi para que le llevara hasta la puerta de Graceland. Cuando llegó a la puerta de la mansión no encontró a nadie. Aprovechó para saltar la valla y correr hacia la entrada. Antes de llegar el equipo de seguridad le interceptó y le «invitó» a abandonar el lugar. «¡Quiero ver a Elvis!», gritaba el Boss. Los guardias le insistieron en que su ídolo no se encontraba en casa mientras Bruce Springsteen intentaba que le reconocieran: «¿Sabeis quien soy? He sido portada de "Times" y de "Newsweek"». «Y yo soy el presidente del gobierno», se burlaban los guardias de seguridad. Aunque es cierto que en ese momento Elvis no se encontraba en su casa, fue la única oportunidad que tuvo Springsteen de conocerle. En todo caso, el propio artista ha confesado que de haberlo tenido delante «no hubiera sabido qué decirle».

Sus canciones

Elvis no recibió derechos de autor por los discos grabados antes de 1973, aunque continuaron vendiéndose millones de copias. Además, no escribió ninguna de sus canciones. Grabó más de 600 temas, pero ninguno era suyo. De hecho, como nunca había tomado clases de música, el Rey del Rock & Roll tocaba de oído.

Su música inspiró a numerosos artistas. El caso más curioso es el del cantante Barry White. Escuchó el éxito de 1960 «It's Now or Never» cumpliendo una condena de 4 meses en la cárcel por robar neumáticos. Le inspiró tanto que juró seguir una carrera en la música después de su liberación. Barry White alcanzó la fama mundial en la década de los 70 con canciones como «Love's Theme», «Can't Get Enough of Your Love, Babe» o «You're the First, the Last, My Everything», que llegaron al número uno en la lista Hot 100 de Estados Unidos.

No actuó en el extranjero

Aunque se estima que el 40% de las ventas de Elvis Presley se dieron fuera de los Estados Unidos, a excepción de una gira de 3 días y 5 conciertos en Canadá, nunca actuó en el extranjero. Muchos son los que sugieren que su antiguo mánager, el coronel Tom Parker, rechazó ofertas muy lucrativas para el cantante porque era un inmigrante ilegal de Holanda y temía que no se le permitiera regresar a los Estados Unidos si salía del país o le deportaran si solicitaba un pasaporte.

Los inicios del Rey

El primer disco que grabó Elvis Presley le costó 4 dólares y fue un regalo de cumlpeaños para su madre. Elvis tenía 18 años y le dedicó dos canciones: «My Happiness» y «That's When Your Heartaches».

Su paso por la gran pantalla

En 1956, comenzó su carrera cinematográfica con un western, «Love Me Tender». Su paso por los sets de rodaje le llevaron a actuar en 31 películas a lo largo de su carrera.

En el rodaje de su segunda película, «Loving You», presentó a sus padres como miembros de la audiencia. Después de la muerte de su madre en 1957, nunca volvió a ver la película.

Tony Curtis era su ídolo

¿Quién dice que los ídolos no pueden tener también héroes de referencia? Elvis era un gran admirador del actor Tony Curtis, protagonista del clásico «Con faldas y a lo loco». Famoso por tener acento neoyorquino, físico de galán y un pelo negro brillante. ¿Será esa la razón por la que Elvis se teñía el pelo?

Le tenía un cariño especial a sus trajes

Cuando alcanzó el estrellato, Elvis contrató al sastre de Frank Sinatra. Él fue el creador de los trajes con capas que Elvis se ponía durante sus conciertos. Solía bautizarlos con nombres poco comunes como recuerdo a los conciertos: «Prehistórico pájaro blanco», «Gitana», «Rey de Espadas», «Loco tigre», y «Pavo real», fueron algunos de ellos.

El presidente Richard Nixon y Elvis Presley: «The President and The King» - Ollie Atkins

Su relación con los presidentes de Estados Unidos

Elvis tenía una gran pasión por las armas y placas de policía. En 1970 se reunió con el presidente Richard Nixon en audiencia privada. Cuando llegó a la Casa Blanca aquel día nadie le estaba esperando. Se encaminó a los agentes del servicio secreto que estaban en la puerta con una misiva donde pedía una entrevista personal con el presidente y le enviaba como regalo un revolver Colt 45 con 7 balas de plata.

La carta, al igual que la conversación de dos horas en el Despacho Oval, forman parte de unos documentos oficiales desclasificados. Elvis expuso su admiración por el presidente Nixon. Charlaron preocupados sobre el creciente uso de las drogas entre los jóvenes, de la cultura hippy, la ideología izquierdista, el comunismo... Desde su posición y con su influencia entre los jóvenes le aseguró «poder ayudar al país que amo». Aunque claro, para ello necesitaba una placa de Agente Federal.

Nixon aceptó y le dieron una insignia improvisada dos horas después. Un fotógrafo oficial inmortalizó el encuentro y retrató a la perfección la incomodidad de Nixon y la extravagancia de Elvis. A petición del artista, la reunión se mantuvo en secreto hasta que el «Washington Post» destapó el encuentro un año después.

Elvis compró el yate presidencial de Franklin Roosevelt.

En 1964, Elvis pagó 55.000 dólares por el Potomac, el buque presidencial de 165 pies de eslora que sirvió como «Casa Blanca flotante» de F. Roosevelt de 1936 a 1945. Sin embargo, pronto lo donó al Hospital de Niños de St. Jude, que a su vez vendió el buque para recaudar dinero. La donación de yates de Elvis fue una de las muchas obras de caridad que hizo a lo largo de su vida. Además de regalar autos, joyas y efectivo a amigos y extraños, realizó varios conciertos benéficos.

El final de un reinado

La popularidad de Elvis se desvaneció en la década de 1960 con el ascenso de los grupos británicos como The Beatles o los Rolling Stones... Relanzó su carrera con un especial de televisión en 1968 que surgió porque Elvis había caminado por una concurrida calle de Los Ángeles y nadie lo había reconocido ni se había acercado a él. A partir de ese momento, el éxito no abandonó al artista hasta 1977, cuando murió por un ataque al corazón.