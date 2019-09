Los Beatles estrenan hoy nuevo videoclip en todo el mundo Será en la tarde de este jueves, dentro de las celebraciones del 50 aniversario de «Abbey Road». Los fans podrán «aparecer» en la «premiere» enviando un «selfie» a través de una web

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 26/09/2019 16:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A partir de las cinco de la tarde (hora española) donde se podrá ver el nuevo vídeo de la trascendental y eterna canción de George Harrison, «Here Comes The Sun» del icónico álbum de los Beatles, «Abbey Road». El próximo jueves 26 de septiembre se cumplen 50 años de la salida de Abbey Road, y para conmemorarlo se lanza el nuevo vídeo en todos los canales oficiales de YouTube de The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El vídeo se estrenará a las 18:02 y los fans podrán conectarse desde las 17:00 para vivir una excitante cuenta atrás para el estreno mundial. Previamente, podrán aparecer en la «premiere» subiendo un «selfie» a una página web creada expresamante.

El vídeo de «Here Comes The Sun» le da la bienvenida al espectador desde dentro del Estudio Dos de Abbey Road donde The Beatles grabaron la mayor parte del álbum, para experimentar un amanecer único y conmovedor sobre el equipo y los instrumentos de la banda. El vídeo ha sido dirigido, con la estrecha colaboración de Apple Corps LTD., por el equipo de directores de Trunk Animation, Alasdair + Jock (Alasdair Brotherston and Jock Mooney) y ha sido producido por Maria Manton, e incluye fotos del archivo de Apple Corps y fotos e imágenes filmadas por Linda McCartney, que ha proporcionado el propio Paul McCartney.

The Beatles celebrarán «Abbey Road» con una serie de preciosas ediciones de aniversario que saldrán a la venta este viernes 27 de septiembre a través Apple Corps Ltd./Capitol/Ume. Los 17 temas del álbum han sido mezclados nuevamente por el productor Giles Martin y el ingeniero de mezcla Sam Okell en estéreo, 5.1 surround, y Dolby Atmos, y se acompañan de 23 grabaciones de sesión y demos, la mayor parte de las cuales son inéditas. El nuevo vídeo musical de «Here Comes The Sun» incluye la nueva mezcla de este tema.

«El viaje de grabación de The Beatles había pasado por muchos giros y vueltas. Y aquí estamos, preguntándonos todavía por la magia de todo aquello», recuerda McCartney en el prólogo que ha escrito para estas ediciones de aniversario de Abbey Road.

Es la primera vez que Abbey Road ha sido remezclado y presentado con grabaciones de las sesiones de estudio y demos adicionales. La nueva edición del álbum es la continuación de las aclamadas ediciones aniversario de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y The Beatles («White Album») lanzados en 2017 y 2018, respectivamente. Para crear las nuevas mezclas de estéreo de Abbey Road con sonido envolvente 5.1 y las mezclas Dolby Atmos, Martin y Okell trabajaron con un equipo experto de ingenieros y especialistas en restauración de audio en los estudios de Abbey Road. Todos los nuevos lanzamientos de Abbey Road incluyen la nueva mezcla, obtenida directamente de las cintas de ocho pistas de la sesión de grabación. Para producir la mezcla, Giles Martin se guió por la mezcla estéreo original del álbum supervisada por su padre, George Martin. «Nuestra misión consiste simplemente en garantizar que todo suene fresco y que te emocione tanto como el día en el que fue grabado», explica Giles.

La caja Súper Deluxe de «Abbey Road» (edición limitada) incluye 40 pistas - incluyendo el épico medley con los temas de la cara 2, el «The Long One» Trial Edit &Mix – en tres CDs (en estéreo) y un Blu-ray (96kHz / 24 bit de alta resolución estéreo y 96 kHz / 24 bit DTS-HD Máster Audio 5.1). Los cuatro discos vienen incluidos en un libro de tapa dura de 100 páginas con el prólogo de McCartney, una introducción de Martin, profundos capítulos escritos por el historiador, autor y productor de The Beatles, Kevin Howlett, y que cuenta la historia de los meses anteriores a las sesiones de Abbey Road, detalles canción a canción y notas de las sesiones, el arte de la portada y la recepción del álbum tras su lanzamiento; además de un ensayo del periodista musical y autor David Hepworth que analiza la influencia del álbum a lo largo de 50 años. Este magnífico libro está ilustrado con fotografías inéditas, incluyendo muchas tomadas por Linda McCartney, letras escritas a mano no publicadas, bocetos, una partitura de George Martin, correspondencia de The Beatles, anuncios impresos originales y mucho más. La edición digital de audio Súper Deluxe presenta las 40 pistas para descarga en formato estándar y MFiT, así como en audio de alta resolución (96kHz / 24 bit) para descarga.

El set de vinilos Deluxe (edición limitada) de «Abbey Road» presenta las 40 pistas de la colección Súper Deluxe en tres vinilos de 180 gramos. El nuevo LP con mezcla estéreo viene presentado en una funda réplica fiel de la original. El formato 2CD Deluxe combina la nueva mezcla estéreo con versiones extraídas de las grabaciones y demos de 17 canciones, secuenciadas para que coincidan con el orden del álbum. Los discos se presentan en un digipack con un libreto de 40 páginas que resume el libro de la edición Súper Deluxe.

La nueva mezcla estéreo del álbum también estará disponible en formato 1CD, 1LP de 180 gramos, descarga digital en audio estándar y MFiT y en un LP picture disc (edición limitada) con las imágenes de la portada y la contraportada del álbum.

Las ediciones de vinilo Súper Deluxe y Deluxe con 23 sesiones y demos, se presentan en orden cronológico a sus primeras fechas de grabación. «I Want You (She’s So Heavy)» va a la cabeza.

Los entresijos de grabación legendaria

En una sesión nocturna del 22 de febrero de 1969, The Beatles se unieron en los Trident Studios de Londres con el productor George Martin y el ingeniero Glyn Johns para grabar «I Want You (She’s So Heavy)». La nueva edición de «Abbey Road» combina una toma de esa sesión con la parte final de la mezcla de ocho pistas de Trident realizada más tarde en los estudios EMI, revelando por primera vez el emocionante solo de órgano grabado por Billy Preston. Con sus amplificadores en alto, The Beatles recibió una queja por el ruido de un vecino del estudio en el área de Soho. La toma comienza con Lennon exclamando: «¡Mis chicos están listos para empezar!» justo antes de que se informe a la banda sobre la queja. Lennon responde: «¿Qué están haciendo aquí a estas horas de la noche?», Y luego dice: «Bueno, lo intentaremos una vez más muy fuerte. Y luego, si no lo conseguimos, lo intentaremos más bajo, como si pudiera hacerse de la otra forma. OK. La fuerte, último intento. ¡Última oportunidad de ser ruidoso!».

En el mismo mes en que tuvo lugar la estridente sesión de Trident, McCartney grabó una demo de «Goodbye» para la cantante Mary Hopkin y Harrison grabó una demo en solitario de «Something» en EMI Recording Studios. Ambas demos aparecen en la nueva edición de «Abbey Road». «Goodbye» hace su debut en el lanzamiento. Aunque se lanzó anteriormente en el «Anthology 3», en una versión con guitarra y voz, la nueva combinación para este aniversario de la demo de George «Something» se puede escuchar por primera vez con voz, guitarra y piano.

The Beatles se volvieron a reunir en los estudios de EMI y en los Estudios Olympic Sound para más sesiones desde mediados de abril hasta principios de mayo. El 14 de abril, Lennon y McCartney grabaron el sencillo «The Ballad Of John And Yoko» en el Studio Three de EMI, con Geoff Emerick como ingeniero. Dos días después, se grabó la cara B de la canción «Old Brown Shoe». Las grabaciones de esta sesión para estas pistas, así como tres canciones más, se grabaron durante este período: «¡Oh! Darling», «Octopus’s Garden» y «You Never Give Me Your Money», aparecen en la edición de aniversario.

El resto de las sesiones tuvo lugar en julio y agosto con la producción de George Martin y los ingenieros principales Geoff Emerick y Phil McDonald, que se turnaron en la nueva e innovadora mesa de mezclas de EMI, la TG12345. El 2, 3 y 4 de julio, McCartney, Harrison y Starr grabaron «Golden Slumbers» / «Carry That Weight» en forma de medley (Lennon fue hospitalizado en Escocia, después de un accidente automovilístico). Una secuencia de las tomas 1-3 de la sesión del primer día aparece en la edición de aniversario. También se incluye la toma 9 de McCartney, Harrison y la sesión de acompañamiento de Starr para «Here Comes The Sun» en el cumpleaños de Starr, el 7 de julio.

Los días 21, 22 y 23 de julio, The Beatles estaban en el estudio para grabar «Come Together», a las que siguieron sesiones adicionales el 25, 29 y 30 de julio. La edición de aniversario presenta la toma 5. El 23 de julio, The Beatles comenzaron a grabar «The End», que, junto con el eterno pareado de McCartney - «And in the end, the love you take / Is equal to the love you make»- presenta el único solo de batería de Starr en una grabación de los Beatles. La toma 3 está incluida en la nueva edición de Abbey Road. Al día siguiente, justo antes de la sesión de 34 tomas de la banda para «Sun King» y «Mean Mr Mustard», McCartney grabó una demo rápida de estudio para «Come And Get It», más tarde un éxito para la banda. La mezcla estéreo original de la demo de 1969, hecha con McCartney y Lennon presentes en la sala de control, se lanza por primera vez en la nueva edición, al igual que la toma 20 de la sesión «The King King» y «Mean Mr Mustard». El 25 de julio, dos canciones más, «Polythene Pam» y «She Came In Through The Bathroom Window», se grabaron como una para incluirlas en un medley mítico del álbum. La toma 27 de esa sesión aparece en la nueva edición.

Después de que Harrison trajera su extraño e inusual Moog a los estudios, se incluyó su sonido en cuatro de las canciones de la banda: «I Want You (She's So Heavy)» (Lennon), «Maxwell's Silver Hammer» (McCartney) y «Here Comes The Sun» y «Because» (Harrison). Fue un uso muy temprano de este recién inventado instrumento en un disco de pop. George Martin escribió arreglos para varias pistas que se grabaron en el Studio One hacia el final de las sesiones en agosto de 1969. Las grabaciones originales de las partituras de Martin para «Something» y «Golden Slumbers» / «Carry That Weight» se incluyen en la edición de aniversario.

El 20 de agosto de 1969 fue la última vez que The Beatles tocaron juntos como banda en los estudios EMI, en una sesión nocturna para recopilar las tomas de Abbey Road. Las caras del álbum fueron secuenciadas, con «Come Together» abriendo la cara 1, y con la mezcla de «You Never Give Me Your Money», «Sun King», «Mean Mr Mustard», «Polythene Pam», «She Came In Through The Bathroom Window», «Golden Slumbers». «Carry That Weight» y «The End» incluidos en la cara 2. «The Long One», el medley en una edición de ensayo, incluyendo «Her Majesty» (finalmente colocado 14 segundos después de «The End» como una pista oculta) se incluye en la nueva edición de «Abbey Road».

Unas semanas antes del lanzamiento de «Abbey Road», el 26 de septiembre de 1969, el director de prensa de Apple, Derek Taylor, reveló que el álbum fue «grabado en sesiones agradables y profesionales que generalmente comenzaron a las 2 p.m. y continuaron hasta el final de la noche». Millones de copias de Abbey Road fueron realizadas en fábricas de todo el mundo. El álbum fue otro lanzamiento de gran éxito para The Beatles, ocupando el puesto número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido durante un total de 17 semanas y encabezando la lista de álbumes de Billboard en Estados Unidos durante 11 semanas. Por su trabajo en Abbey Road, Geoff Emerick y Phil McDonald ganaron el Premio Grammy del año a la mejor grabación de ingeniería, no clásica. En 1995, Abbey Road fue incluido en el Salón de la Fama Grammyde la Academia, que reconoce a las grabaciones de calidad y significado histórico. Siendo el álbum de estudio más vendido de The Beatles, la popularidad e influencia universal de Abbey Road han seguido creciendo desde su lanzamiento.

Desde el lanzamiento de «Abbey Road», el paso de cebra de la calle ha sido uno de los sitios más famosos y fotografiados del mundo, protegido como un hito histórico y visitado por miles de fans de The Beatles cada año. Debido al éxito del álbum, EMI Recording Studios pasó a llamarse Abbey Road Studios. Perteneciente y gestionado por Universal Music Group, Abbey Road Studios es el estudio de grabación más famoso del mundo y un ícono mundial de la música.