Ana Belén: «Azcona no podría hacer cine hoy, y eso es terrible» Publica este viernes «Vida», su primer disco con canciones nuevas en once años

Nacho Serrano

Últimamente ha estado liada publicando recopilatorios, haciendo colaboraciones, grabando discos de duetos y recogiendo premios (incluido un Grammy Latino en 2015). Pero Ana Belén llevaba la friolera de once años sin lanzar un álbum de canciones nuevas. En «Vida», la artista madrileña canta once temas escritos por Rozalén, Andrés Suárez, Dani Martín, Pablo Milanés, Sabina, Juan Mari Montes, Federico Lladó, Víctor Manuel y su hijo David San José, también productor del disco.

—Su hijo se ha dado un palizón entre el disco de Víctor y el suyo.

—Sí, al final se agobió el pobre, porque la compañía puso fecha de publicación y claro, ¡tiene que estar sí o sí! Cuando terminó el de Víctor le dije que se fuera unos días de vacaciones, y menos mal que lo hizo porque si no no sé si hubiera podido.

—Hay una bonita historia detrás. Él murió hace años, y su familia nos hizo llegar las canciones. Yo no sabía quién era, pero escribía de maravilla.

—Una de ellas, «Quién manda ahí fuera», dice: «que se quemen las banderas». ¿Ha pensado en el qué dirán, tal como está el patio?

—No, para nada. Me han caído tantas a lo largo de mi vida que eso ya me da igual. Al revés. Me ha parecido que era el momento perfecto para decir algo así. Viene al pelo.

—También dice: «que se abran las fronteras».

—En la televisión salen noticias sobre los refugiados que son muy fuertes, pero ahora todo es tan efímero... ¿Y las noticias son efímeras? No. Cuando me entero de una tragedia que me ha conmovido, no quiero que quede en el olvido por la vorágine informativa. Si esa tragedia se sigue produciendo, quiero seguir sabiendo, tenemos que seguir sabiendo. La frivolidad es el signo de los tiempos, y eso a mí no me gusta nada.

—Como feminista, ¿qué le parece que se estudie «Sin ti no soy nada» de Amaral como ejemplo de canción con mensaje sexista?

—Hace ya mucho tiempo que la corrección política se nos ha ido de las manos, y nos está haciendo dar pasos hacia atrás. Que los humoristas se tengan que autocensurar me parece fatal, eso no puede ser. El otro día pensaba en una película en la que actué, «El vuelo de la paloma», y me di cuenta de que hoy no estaría permitida. Azcona no podría hacer cine hoy en día, y eso es terrible, muy preocupante.

—El colectivo feminista Femen se manifestó esta semana en Madrid, ¿apoya su acción y sus métodos?

—Absolutamente. Sobre los métodos que emplean, son los mismos desde que empezaron. Y ya está.