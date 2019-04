Una cámara de seguridad captó el tiroteo en el que murió Nipsey Hussle

Ayer asesinaron al rapero Nipsey Hussle, de 33 años, después de ser tiroteado varias veces a las puertas de su tienda de ropa Marathon Clothing en el sur de Los Ángeles. Y una cámara de seguridad de un edificio cercano ha captado el momento en el que se produjo el tiroteo y que también dejó otros dos heridos.

Estas imágenes fueron tomadas desde un lugar lejano por lo que hay que vislumbrar la escena al fondo del vídeo donde está su tienda de ropa. En la parte final del mismo se puede vislumbrar como uno de los hombres se desploma y, según este medio, no está confirmado que sea él pero «hay sospechas de que haya sido él puesto que ese día había sido fotografiado con la misma prenda de ropa». Según la NBC, el músico de 33 años fue declarado muerto tras ser trasladado de urgencia al hopistal.

Además, hay otras dos noticias relevantes acerca de este asesinato. Por un lado, y sobre todo, ya hay un sospechoso en busca y captura por el homicidio. Se trata de Eric Holder, de 29 años, según anunció la policía de Los Ángeles en un comunicado, en donde dijo que Holder se acercó a Hussle y a otros dos hombres mientras estaban parados frente a un negocio en un centro comercial en West Slauson Boulevard. Les disparó varias veces y luego corrió a un callejón cercano donde lo esperaba un vehículo, «conducido por una mujer no identificada», dijo la policía y recoge la «CNN».

Por otro lado, al menos 19 personas han resultado heridas debido a una estampida durante el homenaje en Los Ángeles al rapero Nipsey Hussle. Dos de esos heridos se encuentran en estado crítico. Y es que cientos de personas acudieron a despedirse del rapero en la zona en la que fue asesniado. No se sabe qué desató el caos, ya que se habló de que el detonante pudo ser otro nuevo tiroteo pero la policía lo ha negado.

