Camela, para mayor gloria de las viejas cassettes

Hace veintisiete años, los encargados de las gasolineras de toda España colocaron un nuevo producto en las columnas de cassettes que siempre había nada más entrar a mano derecha. Era «Junto a mí», la primera maqueta (si no contamos «Tinieblas», que sólo distribuyeron entre amigos y familiares) de tres muchachos del barrio madrileño de San Cristóbal de Los Ángeles que se hacían llamar Camela. Dos años más tarde, su reinadoen las listas de ventas de carretera llegó a oídos de un sello discográfico, que los fichó para lanzar la que sería una de las carreras de mayor éxito en el pop español.

«Ni por asomo nos hubiéramos imaginado todo lo que íbamos a conseguir a partir de ese momento», dice Ángeles Muñoz. «A ver, que sabíamos que las canciones estaban muy chulas», añade con su tono cercano y humilde, «pero cómo pensar que íbamos a terminar actuando para miles de personas... Eso era totalmente impensable».

Cuando entraron de lleno en la industria empezaron «desde cero no, desde bajo cero», confiesa la cantante. «Al principio estábamos en una discográfica pequeñita, pero ni siquiera sabíamos qué eran los “royalties”, así que imagina lo perdidos que estábamos». Pero poco a poco fueron haciéndose un nombre, ficharon con una multinacional y acabaron convirtiéndose en el segundo grupo que más ha vendido en España en los últimos treinta años. «No queremos compararnos con nadie», dice Ángeles. «Nosotros siempre hemos ido a lo nuestro, y no vamos a cambiar ahora». «Bueno —interviene su compañero Dioni—, hay algo que a mí sí me gustaría cambiar: mi miedo a volar». «Es verdad», contesta ella. «No hemos podido ir de gira a América por eso, sólo estuvimos una vez en México, y fue una visita relámpago».

En casette

Para celebrar este cuarto de siglo de éxitos, la banda ha editado un recopilatorio de magnífico título, «Rebobinando», cuya portada imita la forma de las viejas cassettes. «También lo hemos publicado en cinta, como no podía ser de otra manera», señala Dioni. En esta nueva entrega discográfica, Camela han reinterpretado sus mejores clásicos junto a un imponente elenco de colaboradores que incluye a Juan Magán, Carlos Baute, Alaska, Taburete, Antonio Carmona, Bisbal, Medina Azahara, Pitingo o María Toledo. «La lista de nombres impresiona, ¿eh?», bromea Dioni. «Eso sí que es una señal de éxito. Que los mejores no sólo quieran cantar en tu disco, sino que además te digan que para ellos es un honor».