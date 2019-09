Camilo Sesto, dios del hip-hop Muchos raperos descubrieron su increíble talento como productor y compositor, y utilizaron fragmentos de sus canciones como «samples». Hay casi medio centenar de ejemplos en España, Estados Unidos, Francia, Italia y otros países

Camilo Sesto era un vocalista y un compositor excepcional, de eso no hay duda. Pero lo que realmente lo hace único en la historia del pop español es que producía sus propias canciones, con un talento e imaginación desbordantes.

Camilo logró abrir un enorme mercado en América, incluyendo Estados Unidos, así que el reconocimiento de esta faceta allí, en la tierra del hip-hop, era sólo era cuestión de tiempo. Desde los años noventa, muchos raperos han descubierto sus producciones y han sampleado fragmentos de las mismas, para utilizarlo en sus propios temas y darles un toque especial, suntuoso y exótico.

El rapero más célebre de la actualidad Jay-Z (marido de Beyoncé), usó la melodía de su balada de 1978 «Agua de dos ríos» en la canción «Where Have You Been», publicada en el disco «The Dynasty: Roc La Familia» del año 2000.

Otro MC famoso, Mike Will Made It (productor de artistas como Rihanna o Miley Cyrus) también la sampleó para su tema «Drinks on Us», igual que Rock Ross en su rap de 2017 «Idols Become Rivals».

El himno «Vivir así es morir de amor» también ha tenido, como era de esperar, algunas copias acreditadas. Una de ellas es la del rapero Cam'ron, que usó su melodía principal como base en su hit de 2016, «Oh Yeah». También la usaron Los Brujoz feat. Tetris (2002) en «Street Niggaz» (2002) y PVP en «Build & Destroy» (2004)

El hip-hop también está muy presente en Francia, y grupos como Puzzle se han sumado al historial de apropiaciones raperas con algo más de credibilidad, por la cercanía geográfica. En este caso, el sample está tomado de «Fresa Salvaje», de 1973, que también fue usado por Demencia Local feat. Mr. Barcaman and DJ Caso.

En España, el colectivo rapero Falsalarma rindió homenaje a «Triste final» en su tema «La experiencia».

También lo hizo el rapero estadounidense EQ en «The Warpath», de 2010.

Sonó además en «Havenbaron», de Hef feat. DJ MP (2006).

Y en «The Solution», de Snyp Life (2015).

Otros raperos españoles, SODA, samplearon «Acuérdate» (1983) en «Siempre me dices que no».

«Fuego es otro» de los temas más sampleados, por ejemplo en la colaboración Hi-Tek feat. Dion Jenkins, Ghostface Killah y Raekwon titulada «My Piano» (2007).

La lista llega hasta el medio centenar de samples desde el mundo del rap y de otros géneros: Big Noyd y Prodigy samplearon «Cuando digo que no» en «Louder» (2004). «Todo Por Nada» (1973) fue utilizada por Pacewon and Mr. Green en «Four Quarters» (2008) y por Gente De Borgata en «Dimentica Tutto» (2009), «Mendigo De Amor» (1971) le sirvió a Vakill para grabar «Forever» (2003). «El Amor De Mi Vida» (1978) fue sampleada en «Taj Mahal» de Chucknorris (2005), en «Te Quiero» de Canserbero feat. Liana Malva (2016) y en «Archangel», de Liberal Shimmering (2018). «Como Cada Noche» (1972) se usó en «V De Vingança» de Funkero (2012).

Y la lista sigue: «Amor No Me Ignores» (1981) en «Mafia Niggaz» de Juicy J, La Chat and Crunchy Black feat. Frayser Boy, DJ Paul and Lord Infamous (2002); «Callados» (1997) en «Aire» de Bocafloja (2012), «Con El Viento a Tu Favor» (1977) en «Sí», de Tino El Pingüino (2013), «Amor... Amar» (1972) «en «Churches, Music & Politics» de Estee Nack and Purpose (2015), «Te Amo» (1983), «Has Nacido Libre» (1979) en «Sub1 de FDA (2001) y «Vivo Sencillo» de Trovadores Tales (2009)...