Cancelan el Visor Fest por las lluvias torrenciales Se iba a celebrar este fin de semana en Benidorm, con Happy Mondays, Buffalo Tom, James y Nada Surf, entre otros

El anuncio de lluvias torrenciales en buena parte del país este fin de semana se ha cobrado su primera víctima en el circuito de festivales de despedida del verano (y posiblemente no sea la última). El Visor Fest, que se iba a celebrar en Benidorm mañana y pasado, ha comunicado que cancela su edición de este año.

«Reunidos los organismos públicos correspondientes y la organización de Visor Fest, lamentamos comunicaros que por inclemencias meteorológicas, nos vemos obligados a cancelar el Festival», dice el comunicado. «Es una decisión muy dura y muy difícil, pero inevitable. Las fuertes lluvias imposibilitan el montaje y por encima de todo, con esta situación de alerta roja establecida por las autoridades, hay que salvaguardar la seguridad del público, de las bandas y de los trabajadores. En breve se os indicará la forma de devolución de abonos, entradas de día y promoción de bebida. Seguiremos apostando por este proyecto musical, tened por seguro que vamos a trabajar desde hoy, para dar lo mejor de nosotros y que la edición del 2020 sea impresionante».

Los origanizadores del evento concluyen danndo las gracias «de antemano por vuestra comprensión. Gracias a todos los que formáis parte ya, de la familia Visor Fest. Gracias por apoyar siempre la música en directo. Nos vemos en VisorFest2020».

El festival tenía en su cartel a Happy Mondays, The House of Love, Lighting Seeds, Buffalo Tom, James, Nada Surf, New Model Army y Surfin' Bichos. En breve se informará del proceso a seguir para la devolución de los abonos, las entradas por días y las promociones de bebida que el público haya adquirido con antelación.