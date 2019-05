Carlos Baute: «En Venezuela no hace falta una intervención, basta con que los militares se alcen y saquen a Maduro» Esta noche el músico presenta en Madrid su nuevo disco «De amor y dolor»

Esta noche Carlos Baute presenta en Madrid su nuevo disco «De amor y dolor», en una gran fiesta llena de invitados que también tendrá momentos para la reflexión, ya que el cantante venezolano tiene un ojo puesto en lo que está ocurriendo en su país, como no podía ser de otra manera. De hecho, minutos después de terminar su entrevista con ABC vuelve a llamarnos para contarnos que se le ha encendido una bombillita de última hora. «Después de la charla con ustedes, se me ha ocurrido una idea. Acabo de hablar con Una Medicina para Venezuela, y les he dicho que si les parecía bien que pidiera a mi público que traiga medicinas a La Riviera, para llevarlas allí, y les ha parecido genial. Lo único que necesitamos es que no caduquen en seis meses. Por lo demás, nos vale cualquier cosa, como si es una aspirina. No se imaginan la cantidad de gente que ha tenido que irse del país por no tener medicinas».

—Creo que esta noche va a montar una buena reunión de amigos sobre el escenario.

—Sí, ha costado bastante reunir a tantos invitados, pero hemos conseguido cuadrar agendas. ¡No te voy a contar nada más (risas)! Quiero que sea una sorpresa.

—Su nuevo disco es en parte un «grandes éxitos», ¿no?

—Sí, porque hay canciones como «Ando buscando», «Vamo’ a la calle», «Te sigo pensando» o la propia «Amor y dolor», que han salido como singles hace tiempo. Por eso también tengo ganas de seguir sacando más cosas nuevas en formato digital. Por ejemplo, acabo de hacer una colaboración con Café Quijano que saldrá muy pronto.

—Imagino que Marta Sánchez no faltará a la cita de esta noche. ¿Quéle pareció que le tiraran huevos en Badalona?

—Lo siento mucho, da mucha pena que ocurran esas cosas. Pero ella es una gran artista, yo no critico lo que hizo. Todo el mundo puede hacer lo que quiera con respeto... Te hablo del himno. Es meterse en camisa de once varas, ¿no? Cantar un himno, me parece una locura. Pero si ella se sintió bien, lo hizo bien, no faltó el respeto, hizo una canción bonita. Lo que hizo no fue para llamar la atenicón, sino un regalo. Salió lo que salió, y luego, que pase eso en Badalona... Es una falta de respeto a una gran cantante, una gran artista. Que le tiren huevos a un cantante que desafina, o que está borracho... que tampoco. Para tirar huevos no hay excusa. Eso es agresividad. La apoyo al cien por cien.

—¿Cuáles son las últimas novedades sobre lo que está pasando en Venezuela?

—Seguimos avanzando, luchando por el cese del usurpador y para tener un gobierno de transición que nos lleve a elecciones libres. Vamos paso a paso, se siente lento, pero ya hemos logrado avanzar en muchísimas cosas. Yo no soy político, pero creo que no hace falta una intervención internacional ni nada de eso. Simplemente con que las fuerzas militares se alcen y lo saquen, es suficiente. Los militares tienen que defender al pueblo, no al régimen, y menos cuando es totalitario como el de Maduro. Un régimen totalitario, narcocastrista y muchas otras cosas que te podría decir.

—¿Cree entonces que Guaidó lo conseguirá?

—Sí, es un hombre muy preparado, con gente muy preparada en su equipo. Ha sacado a Leopoldo López de estar preso, y ahora a Iván Simonovis. El problema es que parte de las fuerzas armadas está metida en el narcotráfico. Pero son los oficiales. Muchos de los soldados no tienen ni para comer.