Carolina Durante, así es el grupo musical de moda

En algún lugar de España hay una chica que cada vez que dice su nombre, le preguntan: «¿Igual que el grupo?». Especialmente desde el pasado viernes, cuando se convirtieron en «trending topic» nada más lanzar su álbum de debut, Carolina Durante están en boca de todo el mundo. «Es verdad, estamos bastante contentos con como está yendo el recibimiento del disco», confiesa su cantante Diego Ibáñez, un veinteañero que lleva en la sangre eso de ser un «frontman», un líder con grandes dotes interpretativas sobre el escenario, que podría recordar a un Ian Curtis con las convulsiones controladas.

Pero si hay algo con lo que han conectado tantos miles de jóvenes es con sus letras, auténticos himnos generacionales que surgen de la espontaneidad yla urgencia más que de análisis sesudos o proclamas baratas. «El hecho de que escriba sobre cosas que me suceden, sobre mi vida y entorno, hace que se pueda conectar con la gente más fácil... Digo yo. Mi vida no dista en absoluto de la de cualquier chaval joven», asegura Diego.

Todo empezó gracias a «Cayetano», el hit-single con el que Carolina Durante se dieron a conocer, y en el que parodiaban a esos jóvenes de posición social acomodada a los que siempre se ha llamado pijos, y que curiosamente han acabado yendo a sus conciertos. «Nos parecen cómicos más que ridículos», dice Diego. «Además, de todo se puede hacer comedia. Prefiero un "Cayetano" dándolo todo a un "indie" seta en primeras filas quejándose de que hay pogos. Cuanta más gente nos escuche, mejor».

Desde entonces no han hecho más que subir como la espuma. Ellos creen que a partir de ahora su vida no va a cambiar tanto como pudiera parecer («Qué somos, ¿los putos Oasis?», ironiza Diego), pero por mucha normalidad que traten de echarle a su historia, son la banda de moda y tienen que asumirlo. Diego dice que se lo están tomando todo con «bastante calma» tras el «trending topic» logrado el pasado viernes tras el lanzamiento de su primer disco, pero reconoce que cuando se convierten en noticia, «sí que hay veces que tienes que hacer un ejercicio mental los primeros días para no mirar demasiado las redes y tal… A mí eso me produce bastante ansiedad».

Con tanta expectación generada, los Carolina serán, junto a Vetusta Morla, las estrellas nacionales indiscutibles del festival Warm Up, que se celebra este fin de semana en Murcia con un cartel en el que no faltan leyendas del pop internacional como The Jesus & Mary Chain, Noel Gallagher o Teenage Fanclub.