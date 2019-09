Chabelita, y otros hijos de famosos que se «hicieron» artistas

Tras la muerte de Antonio, en 1995, Lolita y Rosario son las que llevan la antorcha artística que tan poderosamente enarboló su madre en vida. Lolita no está muy satisfecha con el camino recorrido en la escena de música española, pero las dos han tenido grandes éxitos y ahora compaginan las actuaciones con su participación como miembro de los jurados de diferentes concursos de talentos en televisión.

El hijo de El Fary empezó con muy bien pie en el oficio, de la mano de un súperhit que se convirtió en la canción del verano de 2001, «Y cuanto más acelero». Lo malo es que dejó el listón demasiado alto en cuanto a ventas: desde entonces no ha vuelto a pegar tanto en las listas.

Camilo Blanes, cantante como su padre reciçén fallecido, Camilo Sesto, también se lanzó a grabar canciones. Pero la falta de repercusión hizo que se instalara en 2015 en México, en busca del apoyo y el éxito que no logra en España.

Uno de los hijos de Raphael es músico. Manuel comenzó en el mundo de la música en 1996 con el grupo In fraganti, y después formó otra banda llamada Mota, sin demasiado éxito. También es responsable de A&R, director artístico y productor ejecutivo de Universal Music Spain, y participó como jurado en el Operación Triunfo 2017 y 2018.

Julian Lennon

Entrando en el terreno anglosajón, uno de los hijos de famosos más famosos, valga la redundancia. es Julian Lennon. El vástago del ex Beatle empezó en el oficio con solo 11 años, tocando la batería en la canción «Ya-Ya» del álbum «Walls and Bridges» de su padre. Su carrera despegó bien con su álbum de debut, «Valotte», y coló un hit en las listas en 1984, «Too late for Goodbyes», pero desde entonces su trayectoria ha estado llena de altibajos. Con más bajos que altos, por culpa del abuso de drogas.