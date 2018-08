Una copia del The Black Album de Prince alcanza los 27.500 dólares en una subasta A principios de año otra copia del álbum superó los 42.000 dólares

@abc_cultura Actualizado: 07/08/2018 01:25h

Una copia del singular disco de Prince The Black Album, grabado por el artista en 1987, se ha vendido por 27.500 dólares. Algo que lo convierte en el LP más caro de la historia de la web especializada en venta de música Discogs, según informa el diario británico The Guardian.

La historia de The Black Album es una de las más curiosas de la historia de la música. Prince afirmó en una entrevista a Rolling Stones en 1991 que, justo antes de publicar el disco, se dio cuenta de que la muerte le puede llegar a uno en cualquier momento, por lo tanto, él no quería ser recordado por un álbum que catalogó como «amargo». Y es que el artista concibió el LP como una especie de crítica contra aquellos que lo señalaban como un artista demasiado centrado en la música pop.

Debido a esta revelación, Prince decidió destruir todas las copias del vinilo, de las que tan solo unas pocas han conseguido sobrevivir. La obra, además, no contaba con ningún título oficial. Su funda era completamente negra y sobre ella no aparece nada escrito a excepción del número de catálogo. «Hay pocos artistas tan coleccionables como Prince, y The Black Album es uno de los discos más valiosos del mundo», dijo Jeff Gold, el encargado de vender el LP en nombre de su anterior propietario.

Esta copia desbanca a otra de The Black Album como la más vendida dentro del portal Discogs. La anterior salió a la venta en 2016 y fue adquirida por 15. 000 dólares. Sin embargo, a principios de año, otra copia del álbum superó en subasta los 42.000 dólares.