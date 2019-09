Coti y Diego Torres se pelean por «Color esperanza» Los músicos argentinos han tenido un enfrentamiento por la autoría de la canción, por la que ya han discutido en otras ocasiones

Siempre está feo pelearse, mucho más por una canción, y especialmente si se trata de «Color esperanza», uno de los temas que más se han utilizado con motivos benéficos y solidarios en los últimos años.

Hace unos días, el argentino Diego Torres dijo en una entrevista con la Vanguardia que «haber hecho esa canción jamás fue una presión, sino una bendición», algo que sorprendió a su compatriota Coti Sorokin, que siempre ha sido considerado el autor de la canción. Al leer la declaración, Sorokin respondió a través de las redes sociales: «Say no more, @diegotorresmusica. Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota, que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer», escribió en Instagram junto a una foto de la entrevista.

Al ver la reacción de Coti, Torres también ha respondido defendiendo que añadió unos versos a la composición: «Ante el revuelo generado en el artículo aparecido en el medio español La Vanguardia, quiero dejar en claro que nunca me apropié de forma exclusiva de la autoría de la canción "Color Esperanza". Mi aporte a la letra fue reconocido por ambos autores y así compartimos entre los tres, Cachorro López, Coti y yo, la autoría de la canción».

Una consulta a la web de la Sociedad Argentina de Autores y Editores (SADAIC) puede resolver el conflicto: según sus datos los tres comparten autoría, aunque el cobro de derechos es desigual. «Los tres cobramos derechos en proporciones diferentes», explicó Coti, quien tiene el mayor porcentaje y aclaró que es él quien tiene «la potestad de la decisión de si puede formar parte de cualquier campaña, sea del tipo que sea».

Por eso, cuando Diego Torres la cantó en el Venezuela Aid Live, promovido por el multimillonario británico Richard Branson para recaudar fondos para ese país, Coti también se molestó, recordándole a Torres a través de las redes que cedió los derechos «para que fuera utilizada en varias ocasiones por distintas ONG, pero que nunca para fines políticos».

El tercero en discordia, el productor Cachorro López, ha declarado que «es una lástima que se esté ahora en este tipo de cosas», no sin señalar quién cree que tiene razón. «La verdad te la voy a decir escuetamente. La música la hicimos Coti y yo, y la letra la hizo Coti en un 95 por ciento. En un momento el tema tenía una estrofa menos y cuando agregamos una estrofa Diego metió unas líneas de la letra. Me inclino por decir que Coti tiene razón en lo que dice, pero de ninguna manera el tema hubiera sido lo que fue sino hubiera sido por Diego en la manera en que lo cantó y todo lo que le agregó». En cualquier caso, López asegura que lo mejor sería zanjar la polémica generada alrededor de este hit, que Diego Torres llegó a cantar frente al Papa Juan Pablo II: «Es algo que tendríamos que estar festejando no discutiendo».