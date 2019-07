Demi Lovato se enfrenta a Taylor Swift por su acusaciones de acoso al manager Scooter Braun La cantante rubia está «asqueada y triste» por la venta de su catálogo a su antiguo representante, a quien acusa de «bullying». Pero Lovato ha salido al paso para defenderle, recibiendo miles de críticas en las redes sociales

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 01/07/2019 16:32h

Taylor Swift ha publicado en sus redes sociales que está «asqueada y triste» porque su ex manager Scooter Braun, al que acusa de «bullying», ha comprado los derechos de su catálogo musical por 300 millones de dólares (unos 265 millones de euros) sin que ella haya podido hacer nada, ya que la discográfica propietaria no le ha dado la oportunidad de adquirirlo ella misma.

«Este es Scooter Braun, acosándome en las redes sociales cuando estaba en mi momento más bajo. Está a punto de quedarse con toda la música que he hecho. Me ha despojado del trabajo de toda mi vida, del que no me han dado una oportunidad para comprar. Básicamente, mi legado musical está a punto de quedarse en las manos de quien lo ha querido desmantelar», describe Swift en su perfil de Tumblr. Braun gestiona las carreras de otras grandes estrellas del pop actual como Justin Bieber, Ariana Grande, David Guetta, Hilary Duff, Usher, Black Eyed Peas.

También ha trabajado con Demi Lovato, y precisamente ésta ha salido al paso para defenderle, lo que le ha valido una lluvia de críticas en las redes. «He tratado con gente mala en esta industria y Scooter no es una de ellas. Él es un buen hombre. Personalmente, estoy agradecida de que haya entrado en mi vida cuando lo hizo. Por favor, deje de "arrastrar" a las personas o acosarlas. Hay suficiente odio en este mundo tal como es«.

También ha querido mediar Justin Bieber, asegurando en un comunicado que «el único modo de resolver los conflicos es mediante la comunicación. Estoy convencido de que Scooter y yo querríamos hablar y resolver cualquier conflicto, dolor o sentimientos que tengan que explicarse. Ni Scooter ni yo tenemos nada negativo que decir sobre ti y te deseamos lo mejor».