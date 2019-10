CONCURSO Demuestra lo que sabes de Bruce Springsteen y llévate este pack de coleccionismo Te ponemos a prueba. Participa y entra en el sorteo de este pack de vinilos y memorabilida para fanáticos del Jefe.

Celebramos el reciente cumpleaños de Bruce Springsteen con este concurso en el que ponemos a prueba tus conocimientos sobre el artista de New Jersey. Atrévete a participar, solo por hacerlo entrarás en el sorteo del pack edición limitada «The Album Collection 1973 - 1984»

Este pack contiene un libro a todo color de 60 páginas con fotos, memorabilida y clippings de prensa de la primera década de Bruce como artista discográfico, además de los siguientes vinilos:

Greetings From Asbury Park, N.J. (1973)

The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle (1973)

Born To Run (1975)

Darkness On The Edge Of Town (1978)

The River (1980)

Nebraska (1982)

Born In The U.S.A. (1984)