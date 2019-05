Así fue el divertido guiño de Metallica en Barcelona: versionan a Peret en el Estadio Olímpico En Madrid sorprendieron con un tema de Los Nikis

Después de tocar ante 68.000 personas el pasado viernes en Madrid, Metallica daba este domingo 5 de mayo su segundo concierto en España ante otros 55.000 fans en el Estadio Olímpico de Barcelona.

Y de la misma manera que en Madrid sorprendieron versionando a Los Nikis, en Barcelona también tuvieron un momento divertido atreviéndose con «El muerto vivo» de Peret.

Esta elección es la misma que el grupo ya hizo en febrero de 2018 en el Palau Sant Jordi, por lo que es la segunda ocasión en la que el bajista Robert Trujillo y el guitarrista Kirk Hammett se pasan a la rumba catalana.

«Kirk y yo queremos hacer un homenaje con vuestra ayuda al rey de la rumba catalana: ¡Peret! El muerto vivo. Cantad con nosotros, por favor», anunciaba en castellano el bajista californiano de ascendencia mexicana.

No es que Robert Trujillo tenga mucho arte para recitar la letra, pero queda divertido el intento cantando eso de «no estaba muerto no no, estaba tomando "caños", lerele lele, cuchibiri cuchibiri, lilili».

En sus dos conciertos en Madrid en febrero de 2018, Metallica optó por versionar a Obús y Barón Rojo. Dos bandas más cercanas estilísticamente que Los Nikis y, desde luego, que Peret.