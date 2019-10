Download Festival Madrid no se celebrará en 2020 La organización argumenta que no se reúnen las condiciones necesarias para la realización del evento, referente del metal y el rock duro

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 15/10/2019 16:39h

El festival Download de Madrid acaba de anunciar que no celebrará su cuarta edición en 2020. La noticia ha pillado por sorpresa a los fans del rock duro y el metal, porque el evento aparentemente fue bien en todos los sentidos en sus tres ediciones, pero la organización lo ha confirmado este martes con un comunicado que lamenta la falta de condiciones idóneas para su celebración.

«Nos hubiese gustado que este comunicado fuese el anuncio de la cuarta edición de Download Festival Madrid. Sin embargo, al no lograr reunir todas las condiciones necesarias que para nosotros exige un festival de estas características, hemos optado por tomarnos un periodo en el que nuestro deseo es replantearlo y buscar un nuevo camino. Por esta razón, comunicamos que Download Festival Madrid no se celebrará en 2020. Durante este tiempo, valoraremos diferentes caminos con el objetivo de poder ofrecer la mejor experiencia posible, que es la que se merecen los 250.000 fans del metal y el rock que ya han pasado por Download en las tres ediciones que se han celebrado en la Caja Mágica. En estos tres años, Download Festival Madrid se ha posicionado en la ruta de los principales festivales de nuestro país con actuaciones memorables como las de Guns N’ Roses, Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold, Marilyn Manson, el regreso de Tool tras 13 años sin pisar la capital, la vuelta de Slipknot, System Of A Down, Scorpions, Judas Priest o, posiblemente la actuación que recordaremos con más cariño, la de Linkin Park, una de las últimas en la trayectoria de la banda liderada por Chester Bennington. El equipo que ha hecho posible cada una de estas tres ediciones, ya trabaja en el nuevo futuro de Download Festival Madrid».

De esta manera, la capital vuelve a quedarse huérfana (al menos temporalmente) de un gran festival que dé cabida a las propuestas más rockeras y heavies.