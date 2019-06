Eddie Vedder, del turno de noche en una gasolinera al estrellato «grunge» El cantante de Pearl Jam actuará en solitario los próximos sábado 22 y martes 25 de junio en Madrid y Barcelona

El cantante dePearl Jamse presenta con el apellido de su madre, Karen Lee Vedder, porque siendo un niño se enfrentó a una situación paternal de lo más confusa. Con unos quince años se enteró de que su padre biológico se había divorciado de su madre al poco de su nacimiento. Y pocos meses después de descubrirlo, su padre adoptivo también se marchó de casa. ¿Cuál de los dos apellidos paternos debía utilizar? Ninguno. Él sería Eddie Vedder.

La inestabilidad también se trasladó a lo geográfico, ya que pasó su adolescencia entre Chicago y San Diego. Y fue entonces cuando la música se convirtió en su mejor amiga, con The Who como principal fuente de evasión. Durante su etapa en California se animó a probar en el mundo de la música, y cantó con bandas como Surf and Destroy, The Butts, Indian Style (donde coincidió con Brad Wilk, luego en Rage Against The Machine) o Bad Radio, sin llegar a trascender la escena local con ninguna de ellas.

Desanimado, Vedder abandonó el sueño de vivir de la música y aceptó un trabajo en el turno de noche de una gasolinera, dejando sus ratos de ocio exclusivamente para sus dos grandes pasiones deportivas, el surf y el baloncesto. Pero entonces, un viejo contacto obró el milagro. Se trataba de Jack Irons, exbaterista de Red Hot Chili Peppers, que aún mantenía su amistad con Vedder y se echaba partiditos con él de vez en cuando. Fue él quien entregó una cinta con canciones interpretadas por él a unos amigos de Seattle: Stone Gossard, Jeff Ament, Matt Cameron, Mike McCready (con los que acabaría formando Pearl Jam) y el malogrado Chris Cornell, que habían fundado una banda de homenaje a a su amigo y cantante de Mother Love Bone, Andrew Wood, que había muerto por sobredosis de heroína a los 24 años. Todos ellos alucinaron al escuchar la voz de Vedder, y el resto es historia.

Con Pearl Jam ya convertido en leyenda, decidió probar como solista. Y, gracias a la popularidad de su banda, y al gran éxito de la banda sonora que compuso para «Into the wild», su propuesta comenzó con el mejor pie posible. Más de diez años después, viene a celebrar todo lo que ha pasado desde entonces, y con un invitado especial de primera categoría:Glen Hansard.