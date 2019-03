Los empresarios discotequeros, contentos con la SGAE pese a la subida de tarifas Con la entrada en vigor del nuevo convenio, que ajusta el cobro del canon según nuevos criterios, la patronal de empresarios del ocio nocturno sitúa en un 70% el número de locales que pagarán menos

Están en los bares, en las bodas, en las discotecas e incluso en las peluquerías. Han sido durante mucho tiempo una auténtica pesadilla para aquellos que reproducían cualquier sonido con derechos de autor en un espacio determinado, aun dejando sus líos internos al margen. La Unión Europea, además, les permitía legalmente subir las tarifas de reproducción de canciones, pero después de más de un año y medio de negociaciones, tanto los empresarios como los representantes de los autores celebran un acuerdo que, según cuentan, ha permitido a los primeros «descifrar» sus facturas, y, a pesar de la subida tarifaria, ajustar la contratación. Según datos de la patronal Spain Nightlife, el 70 por ciento de las salas y discotecas españolas pagarán menos tras nuevo convenio.

La SGAE cuenta con un sistema informático implantado por los locales españoles para detectar la música que suena, pero el modo de facturar y las tarifas llevaban estancadas desde los años noventa. Ahora, el sistema ha sido actualizado con el nuevo convenio acordado entre empresarios y la SGAE, en vigor con la llegada del nuevo año. José Luis Benitez, presidente de Spain Night Life, cuenta a ABC lo positivo de este acuerdo en el marco del I Congreso de Ocio Nocturno que tiene lugar en Tenerife estos días. «Ha sido un camino muy difícil hasta llegar aquí, pero logramos encontrar un punto de encuentro. Calculamos que más de un 70 por ciento de nuestros locales van a pagar menos que hasta ahora, y van a saber antes de que empiece la sesión lo que va a costar», cuenta. «Antes te mandaban la factura y solo cabía la opción de pagarla. Por eso siempre la gente se ha enfadado con la SGAE, porque era imposible entenderlos. El empresario necesitaba saber la cantidad que va a pagar y por qué».

Con esta nueva legislación sobre la mesa, según anuncian desde la patronal de empresarios, quien gestione un local de ocio nocturno decidirá si le interesa o no abrir un determinado número de días a la semana o si no le compensa. «En Ibiza una gran sala puede llegar a pagar a la SGAE entre 100.000 y 150.000 euros por los cuatro meses de verano, pero ahora todo eso va a depender de los días y de las horas que abran. Ahora tendrá un presupuesto real de lo que me va a costar abrir mañana la discoteca, y eso hasta ahora no lo sabíamos» añade Benítez

Protegiendo a los autores

Juan Carlos Fernández, desde la SGAE, también destaca la sencillez y transparencia del nuevo procedimiento, pero además, el nuevo mecanismo por el que los locales pueden acoger diferentes eventos (como una boda, por ejemplo) y comunicarlo a la sociedad de autores. «La tabla de coeficientes se ha reducido, y también los tramos de descuento: cuanto más abras un local mayor será la rebaja», comenta el Director de Comunicación Pública y Red Territorial de la Sociedad.

El representante de los autores rompe una lanza en favor de la sociedad que representa al recordar que «si eliminamos la música, no hay grupos y es preciso defender a los artistas para que puedan producir y generar contenidos». Además, señala que su organización «gestiona el cobro y la distribución de los derechos de autor de los autores y a la vez vela por los intereses de los editores».

Una de las medidas nuevas más celebradas es la eliminación del «mes 13», esto es, la noche de fin de año, donde la SGAE subía las tarifas justificándose en el gran beneficio que obtienen los locales de ocio nocturno esta noche. «Antes era muy caro, porque la SGAE aprovechaba y tenía una sesión extra. Ahora será un día más dentro de la liquidación del mes que corresponda», añade el presidente de la patronal.