El impactante nuevo trabajo musical de Guille de «Los Serrano» Víctor Elías está este verano de gira con Taburete, la banda de Willy Bárcenas, con los hace de teclista

Víctor Elías, el actor que interpretó al niño Guille en «Los Serrano» en los inicios de los años 2000, ha cambiado mucho. Se ha hecho mayor. Y ahora desempeña un papel como músico que seguro que a muchos de los que le conocieron en la mítica serie les sorprenderá.

Hay que recordar que en «Los Serrano» el actor, de ahora 28 años, ya formaba parte del conjunto musical «Santa Justa Klan», que con su hit «A toda mecha», cuya letra en la actualidad les causaría más problemas que a C Tangana con todas sus canciones juntas («A toda mecha, toda mecha, tú no te hagas la estrecha»), tuvo un enorme éxito.

Y ese inicio de relación con la música, que comenzó en 2005, todavía continúa y ahora el todavía joven Elías trabaja como teclista de la popular banda Taburete, a los que acompaña en este gira veraniega.

Pero lo musical no acaba aquí, en absoluto, de hecho vamos a remontarnos a sus comienzos en el hogar familiar: «La música me viene desde muy pequeño, mi padre era arpista y siempre he tenido influencias en casa. Aunque empecé tocando la batería de pequeño, poco a poco me fue tirando el piano hasta terminar estudiando grado medio en la Escuela de Música Creativa de música moderna», cuenta Elías en una entrevista con Yamaha.

Y, como él mismo cuenta, su carrera musical ha sido amplia. Ha trabajado en musicales como «La llamada», «The Hole 2», «Un chico de revista» y ha llevado la dirección musical de ═Cuando Menos Te Lo Esperes» (Teatro Rialto), dirigido y protagonizado por Edu Soto. Además, he tocado con artistas como Angy Fernández, Manolo García, Gemeliers, Nora Norman.

Y no solo eso porque también realiza labores de estudio, pues ha grabado los pianos de la banda sonora de la película «Alakran Enamorado» y ha hecho los arreglos del disco de 30 aniversarios de Modestia Aparte, colaborando con gente como Rozalén, José Mercé, Lagarto Amarillo, David DeMaría, Chenoa y Taburete... con los que ahora está de gira.